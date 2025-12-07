Berkshire Hathaway se rezaga frente al S&P 500

Antes de que Warren Buffett sorprendiera a principios de mayo con su plan de dimitir como director ejecutivo a finales de año, las acciones clase B de Berkshire Hathaway superaban al índice de referencia S&P 500 en 22.4% en 2025.

Durante los tres meses siguientes, la empresa cayó 14.9%, alcanzando un mínimo de cierre de 459.11 dólares tras la reunión del 4 de agosto. Desde esa fecha, ha repuntado 9.9%, cerrando en 504.34 dólares, 11.3% más en lo que va de año.

Según dio a conocer CNBC, ello no ha sido suficiente para compensar el aumento del 37.9% del S&P 500 desde su mínimo de cierre del año de 4,982.77 el 8 de abril.

Tras una racha alcista de cuatro días, el índice cerró el viernes en 6,870.40, solo 20 puntos por debajo de su máximo histórico de cierre a finales de octubre, y con un alza del 16.8% en lo que va de año.

Con 17 días hábiles restantes en 2025 y 26 días naturales hasta que Greg Abel asuma como director ejecutivo, las acciones clase B de Berkshire se sitúan 5.5% por debajo del S&P 500. Habían bajado 12.2 puntos porcentuales el 29 de octubre y estaban empatadas en 0.6 puntos porcentuales el 20 de noviembre.

Pero según CNBC, a Buffett le gusta comparar el rendimiento de Berkshire con el del S&P 500, incluyendo dividendos. Esto le da al índice 1.4 puntos porcentuales adicionales, una ganancia de 18.2% en lo que va del año, casi 7 puntos porcentuales por encima de Berkshire.