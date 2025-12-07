CDMX, BCS y NL lideran en condiciones laborales para las mujeres: Imco

La Ciudad de México permanece como la entidad con mejores condiciones para las mujeres en el ámbito laboral, al tener los mayores niveles educativos, menor tasa de embarazo adolescente y menor desigualdad en cuanto al trabajo no remunerado, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El estudio Estados #ConLupaDeGénero 2025, del Imco, evalúa las condiciones para la participación económica de las mujeres en las 32 entidades federativas, con 16 indicadores que permiten la comparación, donde las primeras posiciones indica una mejor evaluación respecto al resto de entidades. Los resultados se agrupan en seis niveles de desempeño, desde Muy Alto hasta Muy Bajo, en una escala de 0 a 100.

De los tres pilares evaluados, en el de Entrada de mujeres al mercado laboral, con el primer lugar entre las entidades, registra 62.4% de mujeres mayores de 18 años con al menos educación media superior, sólo 10.2% de los nacimientos de madres menores de 20 años, 47.9% más de horas dedicadas a labores de cuidado respecto a los hombres.

En el pilar de Permanencia de las mujeres en el mercado laboral, tiene el segundo lugar nacional, con una brecha salarial de género que se ubica en 9.6%, la cuarta más baja del país, y 43.8% de cobertura de cuidados en la primera infancia.

En el bloque de Autonomía económica, la capital cae a la posición 12 entre los estados, al tener sólo 17.3% de mujeres con propiedad o copropiedad de una vivienda y 17.7% de mujeres emprendedoras en la formalidad

La violencia representa un obstáculo para la permanencia laboral, con una tasa de 31.9 carpetas de investigación por acoso y hostigamiento sexual, por cada 100,000 habitantes, y 25.2% de las mujeres que dejaron de usar transporte público por temor a ser víctimas de algún delito; lugares 26 y 22, respectivamente.

Mayor autonomía

Baja California Sur ocupa el segundo estado por destacar a nivel nacional como el de mayor autonomía económica, con sólo 17.7% de mujeres cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta alimentaria y 17.1% que no perciben ingresos monetarios directos, primera posición en ambos.

Presenta el segundo mayor nivel de preparación académica femenina, con 54.7%, y una menor informalidad laboral, donde sólo 37% de las mujeres ocupadas trabajan sin seguridad social, la tercera tasa más baja del país.

El estado también tiene una tasa de 46.3 carpetas de investigación por delitos sexuales, donde cae al lugar 30. En materia de cuidados tiene una cobertura de sólo 37.1% para la primera infancia, una oferta de 6.9 unidades de cuidado para adultos mayores por cada 100,000 habitantes; lugares 20 y 23, respectivamente.

Permanencia en mercado laboral

Nuevo León se posiciona como el tercer estado con mejores condiciones, líder nacional del bloque de Permanencia de mujeres en el mercado laboral, con 60 días de permiso de paternidad remunerado a trabajadores del gobierno estatal y 20.9 unidades de cuidado de adultos mayores por cada 100,000 habitantes de 65 años o más.

Se complementa con una baja dependencia económica, donde sólo 18.9% de las mujeres no perciben ingresos monetarios directos, tercer lugar nacional; y una tasa de pobreza laboral femenina de 23.3%, y 38.8% de las mujeres ocupadas en la informalidad, para ambos indicadores en quinto lugar nacional.

En la oferta de servicios de cuidado tiene una cobertura de 36% para la primera infancia, lugar 26. Y con 25.8 carpetas de investigación por delitos sexuales, lugar 24.

A pesar de los avances respecto al 2024, ninguna entidad federativa alcanza un desempeño Muy alto en la evaluación integral de condiciones laborales para las mujeres, lo que evidencia que persisten brechas estructurales en todos los estados del país.

Jalisco y Sonora son los siguientes estados mejor evaluados. Hay cinco entidades con un desempeño Ato; 12 en nivel Medio Alto; nueve en nivel Medio Bajo; Puebla, Guanajuato, Chiapas, Veracruz y Guerrero en Bajo; y Oaxaca como el único evaluado como Muy Bajo.

El Imco propone establecer sistemas estatales de cuidados.

El Imco propone además extender los permisos de paternidad remunerados más allá de los cinco días establecidos en la ley federal e implementar programas específicos