Sumesa regresará al plan de expansión de La Comer

Después de casi diez años fuera del plan de expansión, Sumesa está de vuelta dentro de la estrategia de crecimiento de Grupo La Comer, adelantó el Rogelio Garza, director de Administración y Finanzas de la cadena de tiendas de autoservicio.

“Sumesa es un formato en el que no hemos abierto nuevas tiendas en muchos años, pero desde hace un año estamos analizando algunas alternativas y esperamos empezar a abrir unidades muy pronto”, dijo.

En su reciente conferencia con analistas, para discutir sus resultados del tercer trimestre de este año, aseguró que ese ha sido un formato muy exitoso y con el cual están obteniendo “muy buenos” resultados, sin dar mayores detalles.

Desde antes de 2016, cuando se creó La Comer tras la escisión de Comercial Mexicana, no se han abierto nuevas tiendas Sumesa. Actualmente tiene solo 13 sucursales en operación. En 2026, prevé abrir entre 8 y 10 tiendas de otros formatos.

Desde antes del 2016, cuando se creó La Comer tras la escisión de Comercial Mexicana, no se han abierto nuevas tiendas Sumesa. Hoy, hay 13 unidades.