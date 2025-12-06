Tigres confirma final inédita en Liga MX

Tigres confirmó una final inédita en la historia de la Liga MX al citarse con Toluca por el título del torneo Apertura 2025.

El equipo regiomontano eliminó a Cruz Azul en semifinales, luego de empatar 2-2 en el marcador global tras el juego de vuelta celebrado este sábado por la noche en el estadio Universitario de Nuevo León.

Tanto en la ida (el jueves pasado en CU) como en la vuelta, el marcador fue 1-1, pero la mejor posición en la tabla de fase regular de Tigres, segundo en comparación del tercero de Cruz Azul, le sirvió para avanzar tras el empate global.

El argentino Juan Brunetta marcó el único gol para los felinos en su casa al minuto 27, aprovechando una asistencia dentro del área de parte del delantero francés André-Pierre Gignac.

Cruz Azul empató en tiempo de compensación con un autogol de Juan Sánchez Purata al 90+5’, desviando un centro de Luka Romero cuando el portero Nahuel Guzmán se disponía a tomar la pelota con total tranquilidad. Eso revivió las esperanzas cementeras.

Previamente, la Máquina tuvo una clara oportunidad de acercarse en el marcador, recordando que necesitaba ganar a toda costa en ‘El Volcán’ para avanzar a la final, pero la falló. Fue un penal señalado antes del minuto 70 que Guzmán atajó al delantero uruguayo Gabriel ‘Toro’ Fernández.

Ya en el cierre del partido, la Máquina sufrió otra dura noticia por la lesión del defensa mexicano Jesús Orozco Chiquete, quien se dobló el tobillo derecho de manera accidental al bloquear un disparo de Fernando Gorriarán. Tuvo que salir en el popular ‘carrito de las desgracias’ ante la mirada de tristeza de compañeros y rivales.

Tigres fue segundo de fase regular con 36 puntos, apenas uno más que Cruz Azul. Por ello tenía la ventaja de avanzar a la final con empate en el global.

Le bastaba con defender el 1-1 obtenido el jueves en la Ciudad de México con anotaciones de Ángel Correa y del propio ‘Toro’ Fernández, quien había empatado para el equipo cementero precisamente vía penal.

Previamente este mismo sábado, Toluca eliminó a Monterrey con marcador global de 3-3. Los Diablos fueron líderes de fase regular y aprovecharon esa posición para eliminar a los Rayados, luego de ganar 3-2 en el estadio Nemesio Diez.

Tigres y Toluca se han enfrentado en Liguilla siete veces desde la instauración de los torneos cortos en Liga MX en 1996. Sin embargo, ese historial contempla choques únicamente en repechaje, cuartos de final y semifinales.

Los de Nuevo León tienen una clara ventaja sobre los del Estado de México, pues han ganado seis de esos siete enfrentamientos entre 2003 y 2025. No obstante, la única victoria para los Diablos fue la más reciente: en semifinales del Clausura 2025 con global de 4-1.

En la final ya no es válida la ventaja por posición en la tabla, así que en caso de empate en el marcador global el campeón se definiría por tiempos extras o penales.

El partido de ida se disputará en el estadio Universitario (‘El Volcán’) este jueves 11 de diciembre con horario por definir. La vuelta será en el Nemesio Diez el domingo 14, según lo estipulado por el calendario oficial del Apertura 2025 y debido a las posiciones de ambos equipos en fase regular.

En su camino a la final, Tigres eliminó a Tijuana en cuartos de final por global de 5-3 para luego superar a Cruz Azul con el mencionado empate 2-2 y la ventaja por posición en la tabla.

En el caso de Toluca, superó a Bravos de Juárez en cuartos de fina por global de 2-1 y después eliminó a Monterrey con la misma ventaja de la tabla tras empatar 3-3.

Toluca aspira a empatar a Chivas como el segundo equipo más ganador en la historia de la Liga MX con 12 títulos, sólo quedando detrás de los 16 de América, mientras que Tigres intentará llegar a nueve para meterse en el top 5.