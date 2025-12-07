Trump reprocha a Zelenski no leer su propuesta de paz

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su “decepción” con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, por no haber leído aún la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra con Rusia.

“Hemos estado hablando con el presidente Putin y con los líderes ucranianos, incluido Zelenski, y debo decir que estoy un poco decepcionado de que aún no haya leído la propuesta”, declaró Trump a periodistas en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors.

La Casa Blanca presentó hace unas semanas un plan de paz que es objeto de negociaciones paralelas con Moscú y Kiev. Sin embargo, varios días de conversaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, incluido Zelenski, concluyeron el sábado sin avances visibles, aunque el líder ucraniano aseguró que continuará trabajando hacia una “paz real”.

Conversaciones en curso

Estas reuniones se produjeron después de que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, año de Trump, se reunieron con el presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin, donde Moscú rechazó partes de la propuesta estadounidense.

El plan de Washington ha sido revisado en varias ocasiones desde que se dio a conocer el mes pasado, en medio de críticas de que concede demasiado a Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022.

Se espera que Zelenski se reúna con líderes de Francia, el Reino Unido y Alemania el lunes en Londres. Se prevén nuevas conversaciones en Bruselas.