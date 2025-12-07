Retail continuará su expansión en 2026, con 3,000 aperturas

A pesar de la desaceleración económica e incertidumbre global, el sector retail en México seguirá con su ritmo de expansión y para el 2026 se anticipa la apertura de al menos 3,000 nuevas tiendas de autoservicio, departamentales, especializadas y de conveniencia, una cifra por arriba de los años previos.

La proyección de crecimiento en ventas será de por lo menos 5%, por arriba de lo pronosticado por la ANTAD para 2025 y de lo reportado en 2024, de acuerdo con un estudio elaborado por Todo Retail, una consultoría enfocada en mercados masivos en México.

“Lo que estarán buscando los retailers será llegar a mercados donde todavía pueden descubrir nuevos clientes… y por eso, aunque haya una contracción en la economía va a seguir creciendo en retail, tanto en número de aperturas como en ventas”, sostuvo el fundador y CEO de la empresa Todo Retail, Jorge Quiroga.

En México hay 96,000 puntos de venta distribuidos en los canales de autoservicio, departamentales, de conveniencia y tiendas especializadas.

Datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), indican que sus asociados cerrarán este año con un crecimiento de 3.9% en ventas mismas tiendas (aquellas con al menos 12 meses de operación), por debajo del 4.2% reportado en 2024, año cuando abrieron, en conjunto, más de 2,300 tiendas.

Una tendencia, explicó el especialista del sector, es que las cadenas de autoservicio, departamentales y especializadas abrirán tiendas que se adapten mejor a las necesidades del mercado, principalmente en formatos más pequeños “que puedan competir con un OXXO”, como lo están haciendo Chedraui y El Puerto de Liverpool.

Al mismo tiempo, reforzarán su presencia en el comercio electrónico, avanzarán en la digitalización y aumentarán su inversión en publicidad digital. Además, los consumidores visitarán menos veces las tiendas, pero tendrán un ticket de compra más alto.

“Esto por el contexto económico, menor confianza del consumidor y poco circulante en las calles”, anotó.

El CEO de Todo Retail alertó que las minoristas que no adapten e integren la inteligencia artificial en sus operaciones —desde el abasto y la distribución hasta las ventas— corren el riesgo de perder competitividad.

“Las empresas que no innoven en inteligencia artificial y que no integren prácticas de omnicanalidad, que antes era una moda pero hoy es un básico en el piso de venta, están en riesgo de perder competitividad”, dijo.

El retail mexicano vive una transformación, abundó, pues los consumidores, sobre todo los jóvenes, están cambiando sus hábitos de compra, cuidan más su gasto, combinan compras físicas y digitales y comparan precios.