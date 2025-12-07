UNIFIMEX: instituciones financieras que generan el cambio

Aún faltan algunos días para concluir 2025, pero es oportuno presentar un balance técnico del desempeño y la relevancia institucional de los grupos financieros que integran UNIFIMEX: Banco Azteca, Gentera, Consubanco, Afirme y Círculo de Crédito. La labor de estas instituciones no solo reafirma su papel en la banca de inclusión y las microfinanzas, sino que también consolida su posición como actores clave del sistema financiero formal, con un impacto social y económico significativo.

Según reportes consolidados del tercer trimestre de 2025, las entidades de UNIFIMEX superaron en conjunto los 185,000 millones de pesos en cartera vigente, lo que representa un crecimiento anual de aproximadamente 12% real respecto a 2024, después de descontar inflación. En el segmento de crédito al consumo y microcrédito, el aumento fue mayor: cerca de 15%, lo que evidencia una creciente demanda de financiamiento accesible por parte de hogares, emprendedores y personas sin historial bancario previo.

La cobertura geográfica se amplió con la presencia de Banco Azteca y Gentera en más de 2,400 municipios, facilitando el acceso a servicios financieros en comunidades rurales y marginadas. Consubanco y Afirme fortalecieron su participación en nóminas, pensiones y PyMEs, impulsando el crédito a micro y pequeñas empresas, que creció más de 18% y fortaleció la actividad productiva del país.

En historial crediticio y evaluación de riesgo, Círculo de Crédito procesó más de 4 millones de consultas en 2025, un 20% más que el año anterior, lo que agilizó la concesión de crédito y redujo costos operativos y riesgos. En conjunto, estos datos confirman el papel relevante de Unifimex en el crédito personal, el microcrédito productivo y la inclusión financiera en México.

Durante 2025, en materia de gobernanza y cumplimiento regulatorio, todas las entidades reforzaron sus políticas de conocimiento del cliente (KYC), fortalecieron sus unidades de prevención de lavado de dinero (AML) e incorporaron monitoreos de riesgo en tiempo real, incluso en operaciones con criptomonedas o instrumentos digitales. Estas acciones no solo redujeron significativamente los perfiles de riesgo, sino que permitieron operar con estándares robustos, compatibles con las mejores prácticas internacionales.

Más allá de los números, el corazón de esta labor está en la gente: miles de familias obtuvieron su primer crédito formal, emprendedores que lograron expandir su negocio, mujeres que pudieron invertir en educación o vivienda, y comunidades que acceden a servicios bancarios por primera vez. En un país donde cerca del 40% de la población aún carece de una cuenta formal, la labor de instituciones como las de Unifimex representa una vía concreta hacia la inclusión financiera, la formalización y la movilidad social.

La realización del Summit AML & Crypto 2025, organizado por Unifimex en colaboración con Homeland Security Investigations (HSI) y IRS-Criminal Investigations (IRS-CI), marcó un hito para el sistema financiero mexicano. El evento reunió a autoridades, entidades financieras y expertos para analizar la prevención de lavado de dinero, la regulación de criptoactivos y los estándares de gobernanza digital. a conclusión es clara: las instituciones financieras mexicana están preparadas técnica y operativamente para asumir los retos emergentes del sector financiero global.

El 2026 nos espera con oportunidades: más créditos responsables, más microempresarios formalizados, más personas con acceso a servicios financieros dignos, más comunidades integradas al sistema formal, y sobre todo más mexicanos con acceso real a herramientas para prosperar. En UNIFIMEX seguimos trabajando por este compromiso.