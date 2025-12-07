Peso se aprecia y apunta su mejor nivel desde julio de 2024

El peso mexicano se apreció frente al dólar por segunda semana consecutiva y registró un nuevo mínimo del año y su mejor nivel desde julio de 2024, ante un debilitamiento del dólar estadounidense y la incertidumbre que la Reserva Federal (Fed) recortará la tasa de interés.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la moneda mexicana cerró la jornada en un nivel de 18.1824 pesos por unidad lo que equivale a una apreciación de 0.31% o 5.65 centavos.

Con dicho resultado, la divisa se posicionó en su nivel más bajo desde 23 de julio de 2024, cuando cerró en 18.1690 pesos.

En su comparación semanal, el peso mexicano se apreció 0.62% y sumó su segunda semana ganando terreno frente al billete verde.

Con este resultado, la moneda mantiene un paso firme y registra una apreciación de 12.93 por ciento.

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, perdió 0.45% hasta 98.99 puntos. Ante la perspectiva de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos que contrasta con la postura de otros bancos centrales.

Por ejemplo, los responsables de política del Banco Central Europeo mostraron cierto consenso en que las tasas permanecerán estables por ahora, debido a los riesgos inflacionarios. Mientras tanto, el Banco de Japón señaló que es posible que implemente un alza este mes.

En la semana, las divisas más apreciadas fueron el rublo ruso con 1.40%, el dólar australiano con 1.34%, el peso argentino con 1.12%, el dólar canadiense con 1.08%, el rand sudafricano con 1.05% y la libra esterlina con 0.72 por ciento.

Por el contrario, las monedas más depreciadas fueron el peso colombiano con 2.33%, el real brasileño con 2.17%, la rupia india con 0.60%, el won surcoreano con 0.36%, la lira turca con 0.09% y el franco suizo con 0.07 por ciento.

A la espera de la Fed

“Durante la semana se consolidó la expectativa de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés en 25 puntos base el 10 de diciembre. Varios indicadores respaldaron esta expectativa”, resaltó Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base.

Agregó que otro factor fue el cierre del gobierno de Estados Unidos en octubre y parte de noviembre, que ocasionó retrasos en la publicación de indicadores económicos oficiales, “el mercado ha prestado más atención a las publicaciones económicas elaboradas a partir de encuestas del sector privado”.

Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants, aseveró que, hacia los próximos días, el peso podría continuar operando dentro del rango 18.10 y 18.25 pesos, con sesgo apreciativo mientras el dólar permanezca débil y el mercado mantenga la expectativa de recorte por parte de la Fed.

“Riesgos a monitorear, serán cualquier declaración inesperada de Trump sobre comercio, sorpresas en datos de inflación locales o señales de deterioro más profundo en la demanda interna. En ausencia de shocks, el peso conserva momentum para marcar nuevos mínimos del año”, agregó el especialista.

Peso recupera confianza

Los inversionistas en Chicago volvieron a confiar en el peso y avizoran que siga apreciándose frente al dólar y se reflejó en sus posiciones especulativas a favor de la moneda mexicana la semana pasada.

De acuerdo con los últimos datos, las posiciones netas especulativas a favor del peso mexicano publicadas por la CFTC se ubicaron la semana pasada sobre los 81,500 contratos, lo que representa un alza de 8,200 contratos, frente a los 73,300 de la semana previa, equivalente a un avance 11.19 por ciento.

Sin embargo, Gabriela Siller destacó que, a pesar de la apreciación del peso, hay riesgos al alza para el tipo de cambio, que se mantiene respaldado por las operaciones de carry trade, que toman ventaja de las mayores tasas de interés en México, en comparación con economías avanzadas como Japón y Estados Unidos.