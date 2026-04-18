Tigres empata con gol de Angelito Correa; Cruz Azul sigue a la deriva

Unos Tigres volcados al ataque consiguieron un sufrido empate 1-1 ante al Necaxa este sábado en la decimoquinta jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano, en la que el Cruz Azul igualó por el mismo marcador con el Tijuana.

En su visita al estadio Victoria, en Aguascalientes, los felinos empataron con un gol anotado por el argentino Ángel Correa al minuto 90+6 y llegaron a 21 puntos.

Dirigidos por el argentino Guido Pizarro, los Tigres se mantienen en el sexto lugar, dentro de la zona de clasificación a cuartos de final, pero quedaron en riesgo de ser desplazados por América, Atlas y León, que marchan con 19 unidades cada uno y todavía no jugaron en esta fecha.

Los Rayos, en la undécima posición con 17 unidades, se habían adelantado en el marcador con gol del argentino Tomás Badaloni al 34',

En el segundo tiempo, los Tigres soltaron su potencial ofensivo con los mexicanos Ozziel Herrera, Diego Lainez y Diego Sánchez, los uruguayos Fernando Gorriarán y Rodrigo Aguirre, el francés André-Pierre Gignac y los argentinos Juan Brunetta y Angelito Correa y pudieron llevarse un punto.

En el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, donde a media semana fue eliminado en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el Cruz Azul cedió el empate 1-1 ante el Tijuana y fue despedido con abucheos por su afición.

La Máquina, conducida por el entrenador argentino Nicolás Larcamón, quedó en la tercera posición con 29 puntos, y sumó su octavo partido consecutivo sin triunfo: cinco en la liga local más tres de la Concacaf.

"El grupo está como tiene que estar cuando representas a un equipo tan grande que ambiciona tanto y entras en una seguidilla de partidos sin ganar. Se vienen días muy importantes para demostrar nuestra verdadera capacidad", dijo Larcamón.

El Tijuana del uruguayo Sebastián "Loco" Abreu llegó a 19 unidades y se colocó octavo.

Cruz Azul se puso en ventaja al minuto 17 con un penal anotado por el delantero uruguayo Gabriel "Toro" Fernández, quien jugó como titular ante una lesión del argentino Nicolás Ibáñez.

El marroquí-español Mourad Daoudi El Ghezouani empardó para los Xoloitzcuintles al 26' con un remate a bocajarro.