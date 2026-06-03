SpaceX fija precio de OPI en 135 dólares

SpaceX, la empresa de Elon Musk, fijó un precio de 135 dólares por acción antes de su salida a Bolsa, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el miércoles.

SpaceX anunció que planea vender 555.6 millones de acciones, lo que representaría una recaudación de 75,000 millones de dólares. Los suscriptores tienen la opción de adquirir 83.33 millones de acciones adicionales al precio de la OPI, por un valor de 11,200 millones de dólares. Tras la oferta, Musk controlará más del 82% del voto, según el documento.

Goldman Sachs es el banco principal de la oferta, seguido de Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase.

Con el precio fijado, SpaceX estaría valorada en 1.77 billones de dólares, lo que la convertiría en la séptima empresa más grande de Estados Unidos por capitalización, superando a Tesla, valorada en 1.6 billones de dólares.

América Móvil, la mayor empresa de telecomunicaciones de Latinoamérica, recibió la ratificación de sus calificaciones crediticias por parte de la agencia Fitch Ratings, como resultado de su perfil financiero robusto y su posición en el mercado latinoamericano.

La calificadora, con sede en Nueva York, confirmó la calificación de América Móvil en escala global en 'A-' o el séptimo escaño en el bloque de activos con grado de inversión. Así mismo, fue confirmada la calificación en escala local en 'AAA(mex)' La perspectiva de ambas calificaciones fue refrendada en un nivel 'estable'.

La calificadora agregó que hasta el momento las medidas asimétricas que ha tenido que acatar en México no debilitaron de manera significativa su flujo de efectivo.

Volaris, la aerolínea con la mayor participación de mercado en México, tuvo en mayo su mejor resultado en el tráfico de pasajeros en lo que va de 2026, gracias al crecimiento de doble dígito de los viajeros internacionales.

El tráfico de viajeros de Volaris creció 7.2% en mayo frente al mismo periodo del año pasado, al atender a 2 millones 683,000 personas. Con ello, anotó su avance 17 ininterrumpido y el tercero más importante en ese periodo de tiempo.

El tráfico de viajeros nacionales creció 4.6% en el quinto mes del año, su séptimo avance mensual seguido, en tanto que el de internacionales subió 15.4% y registró el mejor resultado en los últimos 12 meses.

La ocupación de las aeronaves de Volaris bajó en mayo a 86.2%, su segundo mayor nivel en los últimos 15 meses. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el tráfico de Volaris subió 4.7% frente al periodo de enero a mayo de 2025.

Grupo La Comer anunció la apertura de Sumesa, que marca el relanzamiento del formato y la identidad de la marca Sumesa como parte de su estrategia de proximidad urbana.

La nueva unidad representó una inversión de 80 millones de pesos y generó 80 empleos formales. Con esta apertura, la compañía suma 94 unidades comerciales en operación a nivel nacional.

La tienda cuenta con más de 5,000 productos y una propuesta que organiza su oferta en experiencias de compra en lugar de categorías tradicionales, entre ellas Wellness, Pet Zone, Cocinando y Punto de Reunión.

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