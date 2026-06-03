Granos bajan gracias a condiciones meteorológicas

Los precios de los granos en Chicago bajaron el miércoles debido a las previsiones meteorológicas favorables para el Medio Oeste de Estados Unidos.

Sin embargo, las nuevas alzas del precio del petróleo, respaldadas por la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio, entre Estados Unidos e Irán y la falta de avances claros en las negociaciones entre Teherán y Washington, ayudaron a frenar la caída de los cereales, dijeron analistas.

El contrato de maíz más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) bajó 9.25 centavos a 4.3075 dólares el bushel, mientras que el trigo de la CBOT perdió 15.75 centavos a 5.8675 dólares el bushel. La soya de la CBOT bajó 11 centavos a 11.5350 dólares el bushel.

Según analistas, la mejora de las condiciones meteorológicas a nivel mundial, junto con el inicio de la cosecha de trigo en el hemisferio norte, lastró los precios de los cereales.

“Los cereales y las semillas oleaginosas se encuentran en una época del año en la que empiezan a tener dificultades si no hay un problema meteorológico evidente, y en este momento los fondos no ven ningún problema meteorológico”, afirmó Arlan Suderman, economista jefe de Materias Primas de StoneX.

Las lluvias y las temperaturas suaves previstas en el Medio Oeste de Estados Unidos están limitando las preocupaciones por la sequía para el desarrollo del maíz y la soya en el periodo de 16 a 30 días, según la empresa de previsiones meteorológicas Commodity Weather Group.

Por su parte, las lluvias previstas para el fin de semana probablemente interrumpirán las labores de campo en Argentina, pero favorecerán la humedad del trigo, según la misma fuente.

Las preocupaciones por el calor y la sequía en Europa se ven mitigadas por las lluvias en algunas partes de la región, según la empresa de pronósticos Vaisala.

Los mercados de cereales pueden seguir las fluctuaciones del petróleo, en parte porque algunos cultivos se utilizan en biocombustibles, aunque han reaccionado con menos intensidad a los precios del crudo desde el mes pasado, ya que han pasado a primer plano las consideraciones de la oferta estacional.

Los operadores también están atentos a cualquier repunte de la demanda tras la caída de los precios.

El precio de los granos como el maíz experimenta una presión a la baja debido a una alta oferta mundial de los insumos por parte de los productores, como Estados Unidos.

Esta nación es el mayor productor, consumidor y exportador del maíz del mundo.