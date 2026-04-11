Tigres golea 4-1 a Chivas

Con dos asistencias y un gol del argentino Ángel Correa, los Tigres con su nómina estelar golearon 4-1 al líder Guadalajara este sábado en el estadio Universitario, en Nuevo León, en la continuación de la decimocuarta fecha del torneo Clausura 2026 mexicano.

Adiestrados por el entrenador argentino Guido Pizarro, los Tigres llegaron a 20 puntos y se colocaron en el sexto peldaño de la tabla.

Al consumar su sexto triunfo, los felinos recuperaron su lugar en la zona de clasificación a los cuartos de final que habían perdido el viernes tras las victorias del León (7º, 19 puntos) y el Tijuana (9º, 18 puntos).

El Rebaño dirigido por el también argentino Gabriel Milito se quedó con 31 unidades, aún en el liderato y ya clasificado a los cuartos.

El Guadalajara sufrió su tercera derrota en el torneo. El común denominador de sus tres tropiezos es que han sido de visita ante equipos favoritos al título: Cruz Azul, Toluca y ahora Tigres.

La brillante exhibición de Angelito Correa comenzó en el primer tiempo con dos pases para gol que aprovecharon el argentino Juan Brunetta (1-0 al minuto 16) y el uruguayo Rodrigo "El Búfalo" Aguirre (2-1 al 42').

Las Chivas emparejaron momentánemente el marcador (1-1 al 25') con anotación de Daniel Aguirre.

Correa hizo recordar sus grandes actuaciones con el Atlético de Madrid al marcar el 3-1 con un remate de cabeza, apenas 15 segundos después de iniciada la segunda mitad.

Tras consumar un contragolpe, Brunetta sentenció el 4-1 y se confirmó como mejor anotador de los Tigres en el torneo con cinco goles. El exjugador del Godoy Cruz y del Parma salió al 85' envuelto en ovaciones.

En el estadio La Corregidora en Querétaro, los Gallos Blancos del Querétaro (13º) se impusieron 3-1 a los Rayos del Necaxa (12º).

En su primer torneo al mando del entrenador chileno Esteban "El Chino" González, el Querétaro consiguió su tercer triunfo y llegó a 15 puntos.

El Necaxa, que también está en proceso de formación con el estratega uruguayo Martín Varini, se quedó con 16 unidades tras sufrir su octava derrota.

Los Gallos ganaron con un gol del uruguayo Santiago Homenchenko (29') y doblete del argentino Mateo Coronel (45'+5, 81').

El argentino Tomás Badaloni (61') consiguió el descuento para los Rayos.