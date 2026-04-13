Cruz Azul y América afrontan día decisivo en CONCACAF entre sombras

Cruz Azul y América son los equipos más ganadores en la historia de la Copa de Campeones de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (CONCACAF) con siete títulos cada uno.

La edición 2026 significa la oportunidad para que uno se despegue del otro, aunque lo primero es conseguir el boleto a semifinales. La Máquina tiene que revertir un 0-3 contra Los Ángeles FC (LAFC) en el estadio Cuahtémoc y América debe vencer a Nashville en el estadio Banorte tras empatar 0-0 en la ida de cuartos de final.

Esa es la ambición para ambos en medio de algunas similitudes: definen este momento como el decisivo de su temporada y, por otra parte, hay ‘fantasmas’ que amenazan la continuidad de sus entrenadores.

“Si hay un momento en el semestre en el que siento mayor ambición por seguir teniendo abierto el frente en ambas competencias (Liga MX y Concachampions) es hoy, porque nos siento capaces y veo al equipo hambriento de revertir la serie”, definió Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul.

Su homólogo en América, André Jardine, opinó: “Es indiscutible que mañana vamos a jugar el partido más importante, hasta ahora, del semestre. Viene una buena sensación de estar realmente preparados para ya estar viviendo momentos decisivos como este”.

Presión cementera

Cruz Azul tiene crédito en CONCACAF por haber ganado por última vez en 2025. Eso, además, garantizó su boleto al Mundial de Clubes 2029.

La mayor presión de la Máquina está en Liga MX, pues sólo han levantado un título allí en los últimos 28 años, que fue en el Clausura 2021. Ya pasaron seis entrenadores desde el campeonato con Juan Reynoso y nadie lo ha logrado; el sexto es Nicolás Larcamón.

Pero el argentino toma esa misión con calma: “Me parece que es ruido al claramente tratarse de un club de la magnitud de Cruz Azul. Siempre estamos encomendados y determinados a ir en búsqueda de los máximos objetivos y estamos alineados en eso. Después, todo lo que tenga que ver con cuestiones ajenas a mi control, no le pongo tanta atención”.

Larcamón ya sabe lo que es ser campeón de CONCACAF. Lo consiguió en 2023 con León, pero todavía no alcanza una final de Liga MX ni mucho menos el título, a pesar de que Cruz Azul es su cuarto equipo (después de Puebla y Necaxa).

“Las perspectivas a ambicionar esos objetivos son enormes a partir de lo que veo a diario. La realidad es que todo lo que se nos viene por delante es espectacular y confío en que nos van a encontrar de la mejor manera. Anhelo campeonar, sería un premio a un grupo de futbolistas que lo merecen desde hace tiempo”.

La recta final está encima tanto en Liga MX como en Concachampions. Cruz Azul navega con cierta tranquilidad en el torneo local por ser segundo de la tabla a falta de tres jornadas, pero la gran prueba de fuego es la vuelta de cuartos de final ante LAFC.

Los dirigidos por Larcamón necesitan ganar al menos por el mismo marcador (3-0) para enviar la serie a tiempos extras, pero si reciben un gol, se verán obligados a anotar cinco, debido al criterio de gol de visitante en Concachampions.

Presión águila

De lado de América, la presión es distinta. André Jardine tiene cierto crédito en Liga MX por el inédito tricampeonato en la historia de los torneos cortos conseguido entre 2023 y 2024. Pero su máxima deuda es la escena internacional.

Desde que Jardine tomó al América en verano de 2023, no ha podido levantar un título fuera de México en seis oportunidades.

En Leagues Cup fue eliminado en octavos de final en 2023, en cuartos en 2024 y en primera ronda en 2025. En CONCACAF fue eliminado en semifinales en 2024 y en cuartos en 2025. Además, perdió el repechaje para el Mundial de Clubes 2025 ante LAFC.

Por eso la Concachampions 2026 tiene un peso específico para las Águilas, que este semestre han tenido un rendimiento irregular y se posicionan séptimos en la tabla de Liga MX, aferrándose a un puesto en Liguilla.

“No podemos esconder que estamos haciendo una primera fase de liga mexicana con algunos accidentes y malas actuaciones, con menos puntos de los que nos gustarían, pero coincido en que no es un desastre. Si no, no estaríamos peleando por la calificación”, evaluó Jardine.

“Estaría muy preocupado si en todos los torneos estuviéramos siempre oscilantes, pero no. Ya hicimos torneos muy robustos de puntos y tampoco nos garantizaban el título (…) Esas altas y bajas son parte de, pero lo más importante es que sentimos que el equipo, a partir de ahora, tiene que crecer sí o sí, ganar solidez y consistencia. Ya es tiempo suficiente para los que llegaron a adaptarse”, refiriéndose en este último punto a los refuerzos.

La buena noticia para las Águilas es que, a diferencia de Cruz Azul, empataron 0-0 en la ida con Nashville, así que con cualquier triunfo en el estadio Banorte asegurarán el pase a semifinales en CONCACAF.

Pero si Nashville logra el empate por cualquier marcador con goles, será el equipo estadounidense el que avance. Por otra parte, el 0-0 extendería la serie a tiempos extras.

“Estamos con la certeza de que mañana veremos a un América extremamente competitivo e interesado en el partido, capaz de lograr el objetivo, que es colocarnos entre los cuatro mejores”, concluyó Jardine.

HORARIOS DE CUARTOS DE FINAL DE VUELTA EN CONCACHAMPIONS

(MARTES 14 DE ABRIL)

*Cruz Azul vs Los Ángeles FC

19:00hr

Estadio Cuauhtémoc (Puebla)

- Los Ángeles FC ganó la ida 3-0

*América vs Nashville