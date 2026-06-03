La política de la Fed está “en el punto adecuado” ante los riesgos de inflación, afirma Williams

John Williams, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, dijo que no espera que los riesgos al alza para la inflación provocados por la guerra en Medio Oriente sean duraderos y reiteró que, por el momento, no hay necesidad de modificar la política monetaria estadounidense.

“En este momento, no estoy tan preocupado” por “efectos secundarios dramáticos o una inflación persistente” derivados del aumento de los precios a causa de la guerra, el impacto continuado de los aranceles y la inversión en Inteligencia Artificial, declaró Williams en una entrevista con Yahoo Finance.

Afirmó que las expectativas de inflación están “bien ancladas” en un contexto de estabilidad del mercado laboral que no genera presiones inflacionistas al alza. Williams añadió que consideraba el aumento de los precios de la energía como un “efecto puntual” y que no esperaba que aumentaran drásticamente el año que viene ni en el 2028.

Williams reiteró su opinión de que la política de la Fed “está exactamente donde debe estar” y que no veía necesidad de subir ni bajar las tasas de interés. “No veo un argumento claro para que cambiemos las tasas de interés, pero tampoco veo una dirección clara hacia dónde iríamos en el futuro”.

Se espera que la Fed mantenga su tasa de interés de referencia en el rango de 3.50-3.75% en su reunión de política monetaria del 16 y 17 de junio, mientras sus responsables siguen evaluando el impacto inflacionista de la guerra y la incertidumbre que ensombrece las perspectivas económicas a corto plazo.

Varios responsables políticos han planteado la posibilidad de un alza de tasas en algún momento si las presiones sobre los precios no remiten. Dado que la inflación lleva años por encima del objetivo de 2.0% de la Fed, a algunos de ellos les preocupa que esta crisis conlleve un mayor riesgo de descarrilar las expectativas de inflación.