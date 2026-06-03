Cementos Mexicanos colocará bono por 1,500 millones de dólares a 10 años

Cementos Mexicanos (Cemex), llevará a cabo el próximo 5 de junio la emisión de un bono internacional por hasta 1,500 millones de dólares.

Las notas senior no garantizadas, avaladas por su subsidiaria Cemex Corp., tendrán un vencimiento a 10 años con una tasa de interés anual fija de 5.75% y pagos semestrales.

La cementera mexicana con sede en Nuevo León, destinará los recursos a propósitos corporativos generales, lo que podría incluir el pago de deuda existente, financiamiento de capital de trabajo y gastos de capital.

La operación adquiere especial relevancia dado el perfil de vencimientos de la compañía: el 23% de su deuda total, equivalente a 1,417 millones de dólares, vence entre 2026 y 2027, lo que hace del refinanciamiento una prioridad estratégica en el corto plazo.

Aumentará su deuda

Al cierre del primer trimestre de 2026, Cemex registró una deuda total de 6,236 millones de dólares, cifra que en términos netos resultaba 2.3 veces mayor a su flujo de operación anualizado. De concretarse la colocación en su monto máximo, la deuda total de la empresa aumentaría aproximadamente 24 por ciento.

En cuanto a la calificación crediticia, las agencias S&P Global Ratings y Fitch Ratings asignaron al bono una nota de BBB-, en línea con el rating de grado de inversión que la cementera regiomontana ya había recuperado previamente.

S&P Global destacó que la transacción no tendrá impacto en el apalancamiento de la empresa y que la emisión refleja el compromiso de Cemex de mantener un balance sólido en términos de indicadores crediticios y liquidez. Por su parte, Fitch subrayó el perfil de crédito robusto de la compañía, respaldado por su capacidad de generación de efectivo y su disciplina en la amortización de obligaciones financieras.

Cemex designó como coordinadores globales a seis instituciones financieras de primer nivel: Bank of America Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Mizuho y SMBC Nikko.