Precio del crudo sube ante la falta de un acuerdo

Los precios del petróleo subieron alrededor de 2% el miércoles, ante el resurgimiento de las hostilidades en Medio Oriente y a los escasos avances en las conversaciones entre Teherán y Washington.

Los futuros del Brent avanzaron 1.81 dólares, o 1.89%, a 97.81 dólares por barril. Así, el Brent acumula tres sesiones al alza, sumando un aumento de 7.34 por ciento. Con respecto al 27 de febrero, inicio del conflicto, el Brent suma un incremento de 34.94 por ciento.

En el caso del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) sumó 2.26 dólares, o 2.41%, a 96.02 dólares por barril. Esta es su tercera sesión al hilo de ganancias, acumulada un avance de 9.91 por ciento. Con respecto al 27 de febrero, acumula una ganancia de 43.27 por ciento.

El precio de la mezcla mexicana de exportación creció 2.50 dólares, o 2.75% a 93.53 dólares por barril. Con respecto al 27 de febrero, la mezcla avanza 43.27 por ciento.

En la apertura asiática del jueves el Brent retrocedió 1.20% en 96.65 dólares el barril y el WTI bajó cerca de 1% en 95.15 dólares.

Irán lanzó misiles balísticos contra sus vecinos regionales, Kuwait y Bahréin, causando un muerto y decenas de heridos, según las autoridades kuwaitíes y los medios estatales. Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra la isla iraní de Qeshm.

“Las posibilidades de un alto al fuego parecen estar disminuyendo”, dijo Bob Yawger, director de Futuros Energéticos de Mizuho. “Vamos en la dirección equivocada”.

Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base, apuntó que hay mayor aversión al riesgo con relación a la guerra en Medio Oriente.

“Lo anterior generó presiones al alza sobre los precios de materias primas y pérdidas en el mercado de capitales. Tras el cierre de los mercados del miércoles, Donald Trump señaló que las negociaciones con Irán podrían concluir durante el fin de semana pero que cualquier cosa puede ocurrir con ellos”, explicó.

“Los precios del crudo siguen consolidando su trayectoria ascendente a medida que la escalada de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán supera los estancados esfuerzos diplomáticos”, afirmó Simon-Peter Massabni, jefe de desarrollo comercial de XS.com, en una nota.

El cierre del Estrecho de Ormuz es un cuello de botella en el suministro energético mundial, lo que ejerce una presión alcista sobre los mercados petroleros, añadió. El precio del crudo se ha incrementado desde el comienzo del conflicto entre Estados Unidos e Irán.