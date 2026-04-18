Clausura 2026 Liga MX: ¿Dónde se pueden ver los partidos?

La Jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX se disputará del viernes 17 al domingo 19 de abril, con nueve encuentros distribuidos en distintos horarios y plataformas.

La oferta de transmisión vuelve a evidenciar la fragmentación de derechos en el futbol mexicano, con partidos disponibles en televisión abierta, canales de paga y servicios de streaming.

El viernes arranca la actividad con dos partidos a las 7:00 pm: San Luis vs Pumas, que podrá verse por ESPN, Disney+ y VIX en México, y Mazatlán vs Querétaro, disponible en Canal 7 y Fox Sports.

El sábado concentra la mayor carga de encuentros, destacando duelos como Monterrey vs Pachuca y América vs Toluca, ambos con transmisión en Canal 5, TUDN y plataformas digitales como VIX y YouTube. También resalta el caso de Chivas vs Puebla, que se transmite exclusivamente por Prime Video en México, reflejando la creciente entrada de plataformas digitales en los derechos deportivos.

Para el domingo, el cierre de la jornada lo protagonizan Santos vs Atlas a las 5:00 pm, disponible en ESPN y VIX en México. En Estados Unidos, la mayoría de los encuentros se distribuyen entre TUDN, Univision, Fox Deportes, Telemundo y VIX, ampliando la cobertura para audiencias hispanas.

Este ecosistema de transmisión obliga al aficionado a navegar en múltiples plataformas para seguir todos los partidos, consolidando una tendencia hacia la dispersión y digitalización del consumo deportivo.