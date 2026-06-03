Incertidumbre sigue frenando inversión y crecimiento en México: OCDE

Alcanzar a un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, que otorgue un horizonte más amplio de certidumbre que una revisión anual, sería mucho mejor para atraer inversiones advirtió el encargado del Departamento Económico para México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Alberto González Pandiella.

De acuerdo con él, las inversiones son precisamente “el motor que falta por arrancar” para impulsar un mayor crecimiento económico en México.

La OCDE recién recortó su expectativa del PIB para México a 0.8% para este año desde 1.3% estimado en marzo.

Al participar en el webinar “Perspectivas económicas de la OCDE para América Latina”, explicó que “la inversión sigue claramente lastrada por la incertidumbre externa, como la vinculada al comercio y por factores domésticos”.

Precisó que los factores internos que siguen alimentando la incertidumbre están encabezados por la reforma al Poder Judicial y los cambios que originaron la extinción de órganos autónomos encargados de promover y supervisar el desarrollo de sectores estratégicos como energía y telecomunicaciones.

El experto confió que “la incertidumbre relativa a la Reforma Judicial se vaya de alguna manera en el tiempo, pero creemos que es un factor importante”.

Sobre los cambios en los entes reguladores en sectores muy importantes de la economía, dijo que se han venido aclarando las nuevas reglas.

“Pero aún así persiste la incertidumbre sobre el nuevo marco institucional, lo que de alguna manera pueda hacer que la inversión se frene en esos sectores de energía y telecomunicaciones”.

Exportaciones resisten incertidumbre. Inversión, no

El experto consideró que, si la revisión del T-MEC deriva en evaluaciones anuales durante los próximos 16 años, el impacto sería más negativo para la inversión que para las exportaciones.

“Es bueno diferenciar el impacto en exportaciones e inversión porque es muy distinto. Estamos viendo las exportaciones de México muy resilientes a toda esta incertidumbre regulatoria, comercial y sobre el T-MEC. Pero creemos que el gran costo está viniendo por el lado de la inversión”.

Reconoció que México tiene un gran potencial para atraer inversión pero dijo que ese potencial será difícil de realizar en un contexto de alta incertidumbre.

“Si se llegara a una revisión anual del T MEC, creemos que eso tendría un impacto más negativo en la inversión que en las exportaciones. Sin duda, llegar a un acuerdo con un horizonte temporal de revisión más largo sería muy bueno para atraer inversión hacia México”.

Crecimiento, el reto de la región

González Pandiella refirió que la región de América Latina, en general, enfrenta el reto de crecer más y ahí hay un potencial que no está siendo aprovechado.

En la actualización de “Perspectivas Económicas”, estimaron que las siete principales economías de la región registrarán un crecimiento de 1.7% este año, inferior a 2.2% observado en el 2025.

Ahí el reto está un poquito en incrementar el número de universitarios egresados en áreas técnicas, que hoy en día están en gran demanda.

Eso puede ser también un gran factor de atracción de inversión directa para la región, comentó.

En ese sentido, sería un factor, muy atractivo para el futuro de la región, señaló. Y ahí hay un potencial de crecimiento que podría ser mejor aprovechado.

En el webinar también participaron expertos de la OCDE en países como Chile, Colombia, Costa Rica, Brasil y Perú. Todos coincidieron en la relevancia que tiene la inversión en sectores estratégicos de infraestructura en los países para incentivar al crecimiento.

Perú, el líder; México, en el fondo

En el documento hicieron un acercamiento al desempeño de las siete economías más grandes de América Latina, de las que cuatro son miembros OCDE: Chile, México, Colombia y Costa Rica.

Pese a ser las economías más grandes de la región, México y Brasil no tendrán un desempeño sobresaliente este año.

Brasil transita por una desaceleración, impactado por el efecto del alto precio del petróleo y registrará un crecimiento de 1.6%, que contrasta con 2.3% alcanzado en el 2025, estimaron.

México cursará su segundo año consecutivos con un avance de apenas 0.8% en el PIB, que de acertar será el mismo desempeño “moderado” que tuvo la economía en el 2025.

El motor de crecimiento regional entre las economías más grandes será Perú que según sus previsiones, conseguirá una expansión de 2.9% en el PIB.

El economista del equipo de Perú en la OCDE, Dimitris Mavridis, señala que es un desempeño sobresaliente, cercano a su potencial y muy por arriba del que conseguirán en promedio las economías más grandes de la región.

Este año se cumple una década del programa de la Organización con América Latina, un esfuerzo que fue liderado en el arranque por el entonces secretario general, José Ángel Gurría y que hoy continúa Mathias Cormann.