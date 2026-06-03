BMV y BIVA perdieron por incertidumbre en Medio Oriente

Las bolsas de valores en México finalizaron las negociaciones de media semana a la baja, reflejando la incertidumbre sobre el conflicto en Medio Oriente y el futuro del acuerdo comercial conocido como T-MEC.

El índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, retrocedió 0.88% en 68,285.82 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, bajó 0.86% a 1,368.73 unidades

Las plazas bursátiles mexicanas volvieron a terreno negativo tras el respiro del martes, jornada en la que lograron recuperar brevemente el tono positivo. El retroceso evidencia la fragilidad del mercado local: en las últimas cinco sesiones, los índices solo han conseguido cerrar en verde en una ocasión.

“El movimiento se dio luego de nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, que pusieron en duda la durabilidad del alto al fuego y complicaron las expectativas de un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz” escribieron analistas de Banco Actinver en un reporte

Los reportes de intercambio de fuego entre Irán y Estados Unidos continúan, por lo que disminuyeron las esperanzas de un pronto acuerdo entre las naciones y los precios del petróleo subieron por tercer día consecutivo.

Dentro del IPC, que agrupa a las empresas más negociadas de la BMV, 27 de las 35 emisoras finalizaron a la baja. Entre las emisoras con mayores pérdidas del día destacó el prestamista Gentera, que encabezó las caídas con un descenso de 3.41% para cerrar en 43.06 pesos por título. Le siguieron la minera Grupo México, con una baja de 3.04%, y Banco Regional, que retrocedió 2.71 por ciento.

FEMSA, operadora de la cadena de tiendas Oxxo, lideró las ganancias del día con un avance de 1.93% para cerrar en 211.81 pesos por acción. La siguieron la aerolínea de bajo costo Volaris, con un alza de 0.81%, y el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que sumó 0.73 por ciento.

Independientemente de las negociaciones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno de Estados Unidos pretende imponer nuevos aranceles de entre 10 y 12.5% a alrededor de 60 países, entre ellos México.

En datos estadounidenses, la nómina privada ADP presentó una generación de empleo ligeramente por encima de lo previsto. Las cotizaciones también incorporaron que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recortó su estimado de crecimiento económico de 2026 tanto para el mundo como para México.