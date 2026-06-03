México, la nueva Cuba

México quiere ser la nueva Cuba.

El año pasado esta columna reiteró el inicio de la guerra diplomática entre Estados Unidos y México. Simplemente no hay que olvidar que AMLO terminó su gobierno anunciando una “pausa diplomática” con el entonces embajador Ken Salazar, es decir, con Estados Unidos.

AMLO dijo que el único escenario político al que regresaría desde su retiro sería el de la guerra. Pues bien. Ya hay guerra diplomática y AMLO ya regresó a través de la materia que reprobó en su sexenio: la política exterior. Su mensaje en X de anoche es lamentable, pero reitera su ignorancia sobre la relación con Estados Unidos. No se ha percatado de las diferencias de Trump que él conoció al actual.

La apuesta de AMLO con Latinoamérica fue quizá, uno de los primeros cinco graves errores durante su sexenio: impulsó una diplomacia dogmática. Es decir, dividió a la región entre amigos y enemigos según el signo político de los respectivos presidentes, abrazando a Evo Morales y Pedro Castillo, entre otros, y rompiendo relaciones con Ecuador, y posteriormente, Perú con la presidenta Sheinbaum.

La presidenta Sheinbaum no se ha percatado que el Escudo de las Américas ha dejado paralizada a la OEA. Fue el subsecretario Landau quien adelantó la muerte de facto de la Organización de Estados Americanos. “¿Para qué sirve?”, cuestionó Landau a la OEA el 26 de junio de 2025. Se refería a que no lograba solucionar los graves problemas en Venezuela y Haití.

Tampoco se ha percatado que si Feijóo y De la Espriella se convierten en presidentes de España y Colombia en los próximos meses, su soledad internacional se profundizará.

Junio de 2026: Estados Unidos tiene más aliados en la región latinoamericana que México. La guerra diplomática entre México y Estados Unidos se profundiza.

Una especie de suicidio político y económico comenzó a gestarse el pasado 29 de abril en Palacio Nacional, fecha en la que se hizo público el nombre del gobernador de Sinaloa Rocha Moya como uno de los 10 personajes solicitados por la Justicia estadounidense por sostener vínculos con organizaciones terroristas.

La presidenta Sheinbaum no ha logrado integrar en su ejercicio público cotidiano el rasgo de jefa de Estado. La defensa partidista hacia políticos de Morena en el ámbito delincuencial, sin haber estimado el riesgo que le transfiere al país, la ha llevado a una zona de desgaste súbito desde el 29 de abril.

La caída del régimen cubano dejará a México más debilitado porque desaparecería una de sus fuentes retóricas.

Sin retórica nacionalista no habría Gobierno mexicano. Es lo que pensaba AMLO y ahora la presidenta Sheinbaum.

Quizá en México no se ha dimensionado el colapso, súbito y provocado, que el régimen cubano sufre desde la caída del dictador Nicolás Maduro.

El Escudo de las Américas es la doctrina Donroe.