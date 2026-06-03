Nasdaq y S&P 500 finalizaron su racha positiva por Medio Oriente

Los mercados en Estados Unidos finalizaron con caídas en la jornada de este miércoles, debido al repunte de los precios del petróleo, el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro y la persistente incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.

El Nasdaq Composite tecnológico bajó 0.89% a 26,853.98 unidades y el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 0.73% a 7,554.37 unidades. Ambos índices, registraron su primera caída luego de nueve sesiones al alza.

Por su parte, el Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 1.21% a 50,688.43 puntos, su primer retroceso luego de cinco días con alzas y su peor caída desde 27 de marzo, cuando cayó 1.73 por ciento.

En lo que va del año, los referenciales suben, el Nasdaq con 15.54%, el S&P 500 con 10.36% y Dow Jones con 5.46 por ciento.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que Irán acordó no tener armas nucleares, pero agregó que “pueden cambiar de opinión”.

Las declaraciones del presidente se produjeron después de que el conflicto en Medio Oriente se intensificara y provocara un aumento de los precios del petróleo.

Analistas de Banamex, escribieron que “la percepción de menor cooperación entre Estados Unidos e Irán reforzó la trayectoria alcista de los precios de energéticos y sus derivados, lo que en el margen eleva la preocupación por el encarecimiento de insumos que implica un cierre más prolongado del Estrecho de Ormuz”.

Ante el repunte en la incertidumbre geopolítica, afirmaron que se registraron retrocesos en la mayoría de las bolsas de valores alrededor del mundo.

“El mercado registró un cierre en terreno negativo, alejándose de máximos históricos, en una sesión presionada por el repunte del petróleo y el alza en las tasas de los bonos soberanos”, aseguraron analistas de Actinver.

Añadieron que el movimiento se dio luego de nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, que pusieron en duda la durabilidad del alto al fuego y complicaron las expectativas de un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz. “En paralelo, la presión en emisoras de tecnología y software también pesó sobre el desempeño del mercado”.

Por sectores

En este contexto, 6 de los 11 sectores del S&P 500 finalizaron la sesión en terreno negativo.

El segmento de comunicaciones (-1.3%) figuró como el más rezagado, presionado por Alphabet, T-Mobile y Netflix; seguido por el financiero (-1.1%) que retrocedió arrastrado por Morgan Stanley y Visa.

Finalmente, tecnología (-1.0%) cerró a la baja afectada por tres firmas de las Siete Magníficas, como NVIDIA, Microsoft y Apple.

El sector de energía (+1.4%) registró el mayor avance, favorecido por el alza en el precio del crudo y acompañado por el desempeño de Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips.

El de salud (+0.8%) siguió esta tendencia impulsado por Eli Lilly, Medtronic y Amgen. El de consumo básico (+0.4%) avanzó respaldado por Walmart, Philip Morris International y Costco.

El entusiasmo por la Inteligencia Artificial ha impulsado a los mercados en Nueva York. Empresas como Marvell Technology se dispararon, así como Hewlett Packard que repuntó 20% en la jornada previa. Mercados como el S&P 500 que tiene a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ha tenido un repunte del 16% entre abril y mayo pasados.