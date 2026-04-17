Pumas vence 2-0 al Atlético de San Luis

Pumas aseguró el viernes su lugar en la postemporada del torneo Clausura tras ganar 2-0 como visitante al Atlético de San Luis en el inicio de la decimoquinta jornada.

Con su octava victoria en el torneo, el club de la UNAM llegó a 30 puntos para ubicarse en el segundo lugar general, y aunque pierda los dos partidos restantes de la temporada regular no saldrá de la zona que da acceso a la postemporada o liguilla, instancia a la que clasifican los clubes que ocupan los primeros ocho lugares al final de las 17 jornadas.

En el partido disputado en el estadio Libertad Financiera de San Luis, Pumas se puso en ventaja a los 41 minutos con un tiro penal que anotó el brasileño Juninho, metiendo el balón pegado al poste derecho.

El árbitro Luis Alfredo García decretó la pena máxima después de revisar en el VAR la jugada donde el defensa español Juan Pedro Ramírez cometió falta dentro del área al paraguayo Robert Morales.

Pumas estuvo cerca de anotar el segundo gol al final del primer tiempo con un remate del brasileño Nathan Silva que pegó en el travesaño.

Atlético de San Luis inició la segunda parte presionando en busca del gol que estuvo cerca de anotar a los 51 minutos con un remate de cabeza del brasileño naturalizado italiano Joao Pedro, pero el portero costarricense Keylor Navas evitó la anotación al desviar el balón en la línea con un vistoso lance.

El poste volvió a evitar el segundo gol de Pumas a los 66 minutos cuando Jordan Carrillo estrelló su disparo en el palo derecho de la portería defendida por Andrés Sánchez.

Cerca del final, Pumas registró el segundo gol cuando Carrillo metió el balón por el ángulo izquierdo con un colocado disparo al cobrar un tiro de castigo en la entrada del área a los 87 minutos.

Así, Pumas se unió al líder Guadalajara en la llamada "Fiesta Grande" del fútbol mexicano.

En el otro partido del viernes, Mazatlán y Querétaro empataron 1-1 con goles de Brian Rubio y Ali Ávila, respectivamente.

El sábado se disputarán los encuentros entre Necaxa-Tigres UANL, Cruz Azul-Tijuana, Monterrey-Pachuca, Guadalajara-Puebla, León-Bravos Ciudad Juárez y América-Toluca.

La jornada se completará el domingo cuando Santos Laguna juegue ante Atlas.