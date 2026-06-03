Mundial de Futbol 2026 devolvería 3.64 dólares por cada dólar invertido

Más allá de la derrama turística que dejará la Copa Mundial de Futbol 2026, se podría multiplicar los beneficios económicos y sociales de la inversión realizada para el evento. Basándose en estimaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Monex estima que por cada dólar destinado a la organización del torneo, se generarían 3.64 dólares en valor para la sociedad.

El mayor beneficiario del Mundial 2026 sería Estados Unidos, aclaró el gerente de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex, Roberto Solano.

El retorno social de la inversión (SROI, por su sigla en inglés) alcanzaría 4.03 dólares por cada dólar invertido, por encima del promedio de 3.64 dólares estimado para el conjunto de los países organizadores

Al presentar los resultados del “Reporte del Mundial 2026: partido clave para México”, precisó que dicho indicador no solo incorpora beneficios económicos derivados del turismo, el consumo y la actividad productiva asociada al evento. También considera impactos sociales vinculados con la salud, la cohesión social y el entretenimiento que genera una competencia de alcance global.

La diferencia respecto al promedio del torneo obedece, en gran medida, a que Estados Unidos albergará 78 de los 104 partidos programados para la Copa Mundial de Futbol 2026. La mayor concentración de encuentros amplifica tanto la derrama económica como los beneficios sociales asociados al evento, detalló.

Por su parte, la directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex, Janneth Quiroz, precisó que la competencia aportaría alrededor de 17,200 millones de dólares a Estados Unidos, además de generar cerca de 185,000 empleos temporales.

Acotó que en Monex esperan que los partidos que albergará México como co organizador de la Copa Mundial de Futbol, representará un punto de inflexión para sectores como el de consumo, turismo, infraestructura, aeropuertos; servicios de alimentos y bebidas. Este repunte puede impulsar hasta en 0.3 puntos del PIB al crecimiento económico de este año, durante el segundo y tercer trimestre.

Región integrada

Aparte, junto con los analistas de Monex, el economista jefe de Bx+, Alejandro Saldaña consideró que la cercanía geográfica y económica entre México y Estados Unidos en un contexto de reconfiguración del orden mundial, permite prever una integración cada vez más profunda en Norteamérica.

En conferencia de prensa Saldaña, consideró que “la integración regional parece tener hoy para Estados Unidos más tintes de una amplia estrategia de seguridad nacional que solamente de intereses económicos y eficiencias productivas”.

Anticipó que revisarán a la baja su pronóstico de crecimiento para México en este año, que todavía en febrero estaba en 1.5% y admitió que “probablemente estará por debajo de 1%” ante el debilitamiento generalizado que se observó en los tres componentes del PIB en el arranque del año.

En conferencia aparte, Janneth Quiroz descartó modificar su pronóstico de crecimiento para el PIB, que mantiene en 1.3 por ciento.

Desde su perspectiva, el hecho de que México sea organizador de la Copa Mundial de Futbol junto con Estados Unidos y Canadá, podría imprimir un impulso adicional al consumo, servicios de hospedaje, de alimentos y turismo para el PIB, de entre 0.2 y 0.3 puntos del PIB adicionales.

Los economistas descartaron que exista una relación directa entre la revisión del T-MEC y la organización del Mundial. Sin embargo, Quiroz observó que ambos acontecimientos son resultado de la estrecha integración económica entre los tres países.

Por su parte, Saldaña reconoció que “es inevitable percibir el contraste entre el sentimiento de una aparente cercanía que se tenía cuando se presentó la candidatura de los tres países para albergar el Mundial de Futbol y las fricciones de los tiempos recientes”.