Oro cayó ante temor inflacionario y apuestas a tasas más altas

El oro cayó el miércoles, lastrado por las expectativas de que la inflación derivada de la guerra mantenga elevadas las tasas de interés, mientras que los inversionistas centran su atención en Medio Oriente y en los próximos datos económicos.

El oro al contado retrocedió 1.19% en 4,434.50 dólares por onza, en tanto que los futuros del oro estadounidense cerraron con una baja del 1.2%, a 4,466.90 dólares.

Las hostilidades en el Golfo se recrudecieron cuando los ataques iraníes contra Kuwait dañaron su aeropuerto, mientras que el ejército estadounidense llevó a cabo ataques cerca del Estrecho de Ormuz, y la diplomacia para detener la guerra mostró pocos avances.

“A medida que se intensifica el conflicto, se prevé que el aumento de los precios de la energía eleve las expectativas de inflación. Esto podría conducir a tasas de interés más altas, fortaleciendo aún más el dólar y ejerciendo una presión bajista adicional sobre el oro”, dijo David Meger, director de Comercio de Metales en High Ridge Futures.

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, reiteró que no cree que el banco central estadounidense deba modificar la política de tasas de interés a corto plazo.

Pero, la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, declaró el martes que podría haber un aumento de tasas si las presiones inflacionarias continúan aumentando.

La plata al contado cayó 3.18% hasta los 72.741 dólares por onza, el platino perdió 3.5% hasta los 1,868.58 dólares y el paladio bajó 3.5% hasta los 1,321.97 dólares.

Cobre cayó más de 1%

En la Bolsa de Metales de Londres (LME) el contrato de cobre a tres meses bajó 1.65% a 13,793 dólares la tonelada métrica, tras los ataques en Medio Oriente que alejan una resolución entre Washington y Teherán

Los precios del cobre se vieron respaldados por la especulación de que Estados Unidos podría imponer aranceles al cobre refinado antes de la fecha límite del 30 de junio para tomar una decisión.

El zinc de la LME bajó 1.33% a 3,592.60 dólares por tonelada y el aluminio cayó 1.65% por ciento.