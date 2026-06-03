Claudia Sheinbaum se reunió con Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno de España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, quien visitó el país acompañado por una delegación de empresarios españoles.

La mandataria federal compartió en sus redes sociales una fotografía acompañada por el funcionario español, sin dar más detalles sobre su encuentro.

El también ministro de Economía, Comercio y Empresa de España inició el martes una visita oficial de dos días en México con el objetivo de profundizar las relaciones institucionales y económicas con el país, que es el mayor destino de la inversión española en América Latina.

Cuerpo vistió el país latinoamericano acompañado de una delegación de 65 empresas españolas.

Al llegar a México, Carlos Cuerpo planteó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el objetivo "ambicioso" de intentar doblar el comercio entre ambos países de aquí a 2030.

"Si no nos ponemos este tipo de ambiciones, que tendremos que aterrizar y eso vamos a hacer en los meses venideros, pues no conseguiremos avanzar", dijo el martes el funcionario español en una rueda de prensa conjunta con Ebrard.

El ministro de Economía español destacó que ambos países mantienen una inversión bilateral que está en torno a los 100,000 millones de euros. "Pero somos ambiciosos, queremos reforzar esta inversión y lo vamos a hacer", dijo Cuerpo.

Por ello, en los próximos meses ambos países intentarán aterrizar una hoja de ruta, con entregables concretos, para que tener una visión de medio y largo plazo, que le dé un horizonte predecible a las empresas.

"Ahora nos corresponde a nosotros intentar lidiar con el día a día de la inversión española en México como de la inversión mexicana en España, todos los cuellos de botella que puedan enfrentar nuestras empresas, y resolviéndolos", dijo el ministro español

Esta es la primera visita de un Estado miembro de la Unión Europea a México desde la firma, el pasado 22 de mayo, del Acuerdo Global Modernizado entre la UE y México.

(Con información de Europa Press.)