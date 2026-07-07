Futuros maíz y soya en EU alcanzan máximos

Los futuros del maíz y la soya de Chicago alcanzaron el martes sus máximos en un mes, impulsados por previsiones de tiempo caluroso en el cinturón del maíz de Estados Unidos a finales de este mes y rumores de una reactivación de la demanda china de ambos cultivos, según analistas.

El aumento de los precios del crudo tras las noticias sobre ataques a buques cerca del Estrecho de Ormuz contribuyó a apuntalar los precios del maíz y la soya, que se usan ampliamente para la producción de biocombustibles.

Los futuros del trigo siguieron la misma tendencia alcista.

El contrato de maíz de diciembre de la Bolsa de Chicago subió 6.25 centavos, a 4.64 dólares por bushel, tras haber alcanzado los 4.6475 dólares, el máximo del contrato desde el 3 de junio.

El contrato de soya para noviembre ganó 3.50 centavos, a 11.9575 dólares por bushel, tras cotizar en 11.9875 dólares, su nivel más alto desde el 29 de mayo. El contrato de trigo para septiembre subió 3.25 centavos, a 6.1725 dólares.

Los modelos meteorológicos actualizados apuntaban a un calor potencialmente perjudicial en el oeste del Medio Oeste y las Llanuras hasta mediados de julio, cuando gran parte de la cosecha de maíz se encontrará en fase de polinización.

“Los mapas muestran que se avecina este calor tremendo, desde este fin de semana hasta el día 15”, dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities, quien añadió que los cultivos europeos ya se han visto afectados por las altas temperaturas.

“Creo que estamos añadiendo una prima de riesgo, partiendo de la idea de que China está al acecho en el mercado, buscando comprar. Nuestras fuentes en el mercado al contado nos indican que están solicitando ofertas”, señaló Roose.

La empresa comercializadora estatal china COFCO compró el lunes al menos cinco cargamentos, es decir, un mínimo de 300,000 toneladas métricas de soya estadounidense, para su envío entre septiembre y noviembre, informaron a Reuters dos operadores estadounidenses con conocimiento de las operaciones.

La noticia se conoce tras las especulaciones sobre un renovado interés chino por la soya estadounidense, en un contexto de compromiso por parte de ambos países para ampliar el comercio agrícola. Roose y otros señalaron los rumores de que China podría estar buscando maíz estadounidense, además de soya.