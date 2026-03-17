Selección femenina de futbol de Irán aterriza en Estambul tras retirar solicitud de asilo en Australia

La selección femenina de futbol de Irán aterrizó el martes en el aeropuerto de Estambul, según imágenes de la agencia de prensa turca DHA, después de que varias de sus jugadoras retirasen su solicitud de asilo en Australia y decidiesen regresar a su país.

Las futbolistas, que vestían el traje oficial de la selección iraní, fueron grabadas en la terminal de llegadas del aeropuerto de Estambul, aunque no realizaron declaraciones.

Llegadas el miércoles a Kuala Lumpur (Malasia) procedentes de Australia, donde disputaron la Copa de Asia, las jugadoras tomaron un vuelo el lunes hacia Omán, antes de subir a otro avión este martes rumbo a Estambul.

"Extraño a mi familia", declaró una de ellas el lunes para la AFP en el aeropuerto de Kuala Lumpur.

Según DHA, las jugadoras abandonaron el aeropuerto de Estambul bajo escolta policial con dirección a un hotel de la ciudad. Su regreso a Irán está previsto el miércoles, precisó la agencia de prensa privada turca.

Siete miembros de la delegación femenina iraní —seis jugadoras y un miembro del cuerpo técnico— habían solicitado inicialmente asilo en Australia, después de haber sido tachadas de "traidoras" en su país por haberse negado a cantar el himno nacional antes de un partido, en plena guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel.

Pero cuatro jugadoras —entre ellas la capitana del equipo, Zahra Ghanbari— y el miembro del cuerpo técnico retiraron finalmente su demanda de asilo y optaron por regresar a Irán.

Organizaciones de defensa de derechos humanos acusaron en varias ocasiones a las autoridades de Irán de presionar a las deportistas en el extranjero amenazando a sus familiares o con la confiscación de sus bienes si desertan o si realizan declaraciones en contra de la República Islámica.

A su vez, las autoridades iraníes han acusado a Australia de presionar a las jugadoras para que se quedaran en el país oceánico.