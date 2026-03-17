Bolsa mexicana cierra con ganancias; destacan acciones de Alsea

Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este martes. Los índices accionarios locales subieron, recuperando terreno ante la falta de noticias sobre la guerra en Oriente Medio, y a la espera de la decisión de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 0.83% a 66,196.92 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.97% a 1,317.23 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Alsea, con una mejora de 3.28% a 58.17 pesos, seguida de Genomma Lab, con 2.95% a 18.49 pesos, y la gigante minera Grupo México, con 2.43% a 191.77 pesos.

Fuera del índice, otro valor que destacó en esta sesión fue la aerolínea Volaris, que avanzó 3.65% a 13.08 pesos. Sus ⁠títulos avanzaron con fuerza después ⁠de que se dio a conocer que volverán a formar parte de la muestra de la referencia principal S&P/BMV IPC.

"Lo ocurrido hoy sugiere que la bolsa mexicana está intentando construir soporte en medio del entorno externo complejo, pero aún no cuenta con catalizadores sólidos para sostener un rally consistente", dijo Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.