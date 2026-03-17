Proyectos de hoteles boutique en Puebla se mantienen detenidos por encarecimiento de inmuebles

Puebla, Pue. La construcción de hoteles boutique está frenada en Puebla desde hace tres años, debido a que los inmuebles factibles para usarse están encarecidos al 100%, por la especulación inmobiliaria que se generó con el plan de repoblamiento del Centro Histórico.

El presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, comentó que la Angelópolis tiene en la actualidad 12 complejos de ese tipo; el último construido y puesto en operación fue en 2023.

Pese al interés de empresarios del sector, locales y foráneos, los planes de inversión están detenidos en tanto no haya flexibilidad de los dueños de casonas para negociar la compra-venta, dijo.

Comentó que la agrupación está interviniendo cuando lo piden los hoteleros para buscar un acercamiento con los propietarios, pero son complicados, porque se plantea un precio por arriba del valor comercial.

Indicó que al menos cinco proyectos están detenidos, porque las propiedades están caras y, con ello, las negociaciones no pueden avanzar. Lo anterior, dijo, representa un estancamiento del mercado de hoteles boutique.

Con alta ocupación

Mencionó que entre 2013 y 2023, se mantuvo un crecimiento en hoteles boutique, los cuales tienen ocupación promedio del 70%, mucho mejor que los complejos tradicionales que están al 45% de su capacidad diaria.

Ahondó que en su mayoría el mercado de los hoteles boutique está compuesto por extranjeros, entre ellos, quienes vienen a Puebla para trabajar por temporadas en proyectos de empresas como Volkswagen y Audi o en industrias vinculadas a la industria automotriz.

Domínguez Gabián se reservó dar a conocer el monto total de inversión de los proyectos, para evitar mayores complicaciones como se vienen presentando, debido a la especulación que se dio en las negociaciones.

No obstante, explicó que un proyecto en ese sector implica una inversión de 20 millones de pesos, para generar entre 15 y 20 habitaciones.

Lo último invertido, dijo, fueron 150 millones de pesos para construir cinco hoteles que aportan más de 100 habitaciones y están en el Centro Histórico de la Angelópolis.

“A los inversionistas interesa el mercado poblano, pero los propietarios de casonas quieren cantidades exorbitantes que no están justificadas para negociar, no al menos en el estado ruinoso que ofrecen sus inmuebles”, expuso.

Los costos de alquiler en los hoteles boutique oscilan entre 1,500 y 2,000 por día, los cuales están por arriba de lo que cobran hoteles convencionales.

El dirigente hotelero reiteró que los clientes principales son empleados de armadoras, quienes se quedan por temporadas largas, hasta de seis meses.