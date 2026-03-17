Morgan Stanley prevé fuerte repunte en los bonos de Venezuela y PDVSA ante posible reestructuración

El valor de los bonos del Gobierno ⁠de Venezuela y de la petrolera estatal PDVSA podría dispararse cuando finalmente se reestructuren, dijeron el martes analistas del banco ⁠de inversión de Wall ⁠Street Morgan Stanley.

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Washington en enero ha desatado especulaciones sobre cuándo y cómo se podrá condonar la enorme deuda del país para ayudar a reactivar su economía.

Si bien Estados Unidos tendrá que suavizar las sanciones para que haya una reestructuración, Morgan Stanley señaló que la producción petrolera del país podría aumentar mucho más rápido de lo previsto y alcanzar unos 2.2 millones de barriles diarios para 2030.

Esto podría reducir al 30% la quita necesaria de lo que Morgan Stanley estima que es ahora una deuda venezolana de 190,000 millones de dólares.

Teniendo en cuenta un "rendimiento de salida" del 11%, los bonos soberanos valdrían unos 58 centavos por dólar de promedio, frente a los 45-46 centavos actuales.

Los de PDVSA también ⁠podrían subir hasta unos 50 centavos, ⁠sobre la base de ⁠un rendimiento de salida del 11.5%, desde los aproximadamente 34-35 centavos.

Venezuela ⁠lleva casi nueve años sin pagar sus bonos. Sin embargo, para que haya una reestructuración, primero deben darse varias condiciones.

Además de la flexibilización de las sanciones, el reconocimiento formal por parte de Estados Unidos de las actuales autoridades venezolanas es vital para que puedan iniciarse las conversaciones entre Caracas y sus ⁠acreedores, mientras que el Fondo Monetario Internacional también tendría que evaluar adecuadamente las finanzas del país.