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El Economista
Geopolítica

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Irán confirma la muerte de Alí Larijani, presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

"Las almas puras de los mártires acogieron el alma purificada del siervo justo de Dios, el mártir Dr. Ali Larijani", declaró el consejo.

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El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani.AFP

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El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el martes la muerte de su presidente, Alí Larijani, después de que Israel afirmara haberlo asesinado en un ataque aéreo.

"Las almas puras de los mártires acogieron el alma purificada del siervo justo de Dios, el mártir Dr. Ali Larijani", declaró el consejo, que añadió que tanto su hijo como su guardaespaldas también murieron en el ataque.

"Tras toda una vida de lucha por el progreso de Irán y de la Revolución Islámica, finalmente alcanzó su aspiración de toda la vida, respondió a la llamada divina y alcanzó con honor la dulce gracia del martirio en la trinchera del servicio", añadió.

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