Sheinbaum reconoce el "gesto de acercamiento" del rey de España al admitir abusos en la Conquista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó su beneplácito este martes por el "gesto de acercamiento" del rey de España, Felipe VI, quien reconoció la víspera que hubo "abusos" y "controversias morales y éticas" durante la conquista española de América.

"La verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey, en el sentido de lo que hemos estado hablando: de un reconocimiento de excesos y exterminios que hubo durante la llegada de los españoles", dijo Sheinbaum, durante la habitual conferencia de prensa matutina.

"Yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo", añadió. El rey de España habló el lunes durante una visita a la exposición titulada "La mujer en el México indígena", en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid.

"Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias", tuvieron "un afán de protección" hacia los indígenas, pero "luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso", se escucha a Felipe VI, en un video editado y publicado por la Casa Real en X.

México y España protagonizaron choques diplomáticos desde que el Gobierno mexicano exigió en 2019 a la Corona española que pidiera disculpas por los abusos durante la conquista y la posterior colonización.

Necesidad de conocer la historia

El monarca Felipe de Borbón habló de la necesidad de conocer la historia pese a que haya situaciones que "no pueden hacernos sentir orgullosos" y admitió "controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día" de la Conquista.

El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) había enviado una carta a Madrid en 2019 exigiendo a la Corona una disculpa. En ese momento, Felipe VI no emitió ninguna declaración pública ni contestó directamente la misiva.

Sheinbaum mantuvo el reclamo de su antecesor y no invitó al rey a su investidura en 2024. En respuesta, España no envió representantes a la ceremonia.

Mesoamérica, una región que comprendía partes de México y Centroamérica, tenía una población estimada de entre 15 y 30 millones de personas cuando el conquistador Hernán Cortés llegó en 1519 con un ejército de varios cientos de hombres, trayendo caballos, espadas, armas de fuego y también enfermedades como la viruela.

Tras un siglo de batallas, masacres y epidemias, solo quedaba entre uno y dos millones de habitantes autóctonos.

(Con información de AFP.)