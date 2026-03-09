Trump confirma que Australia dará asilo a algunas jugadoras de la selección femenina iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que Australia aceptó conceder asilo a algunas integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán, horas después de que Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, pidiera garantizar la seguridad de las futbolistas.

"Acabo de hablar con el primer ministro australiano Anthony Albanese sobre la selección nacional femenina de fútbol de Irán. ¡Él se está ocupando! De cinco ya se ha ocupado", afirmó Trump en su red Truth Social, menos de dos horas después de una primera publicación en la que instaba a Australia a acogerlas.

Trump añadió que "algunas, sin embargo, sienten que deben regresar (a Irán) porque están preocupadas por la seguridad de sus familias, incluidos los posibles ataques contra esos familiares si ellas no vuelven".

El anuncio de Trump llega horas después de que Reza Pahlavi instó a Australia a garantizar la seguridad de la selección femenina iraní de fútbol, que se negó a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia que se disputa en territorio australiano.

Las 26 integrantes de la delegación iraní llegaron al país unos días antes del inicio de los bombardeos estadounidenses-israelíes que provocaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

Futbolistas amenazadas

"Las integrantes de la selección nacional femenina de fútbol de Irán están sufriendo fuertes presiones y están siendo amenazadas por la República Islámica", escribió en X el hijo del sah (rey) derrocado.

"Corren el riesgo de sufrir graves consecuencias si regresan a Irán. Hago un llamamiento al gobierno australiano para que garantice su seguridad y les brinde todo el apoyo necesario", añadió.

Pahlavi se sumó así a un número creciente de personas, entre ellas activistas y personalidades políticas, que pedían a Australia que conceda asilo a las jugadoras.

Llamado de J.K Rowling

Por ejemplo, la escritora británica J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, escribió en sus redes sociales: "¡Protejan a esas chicas!".

Las futbolistas guardaron silencio mientras sonaba el himno iraní antes de su primer partido del torneo. Después lo cantaron en los encuentros siguientes.

Esta actitud se interpretó como un acto de rebeldía y un presentador de la televisión estatal calificó a las jugadoras de "traidoras en tiempo de guerra" que representan "la máxima deshonra".

Frente al estadio de Gold Coast, en el este de Australia, donde el equipo disputó su último partido este fin de semana, se reunió una multitud que coreaba "cambio de régimen para Irán", "déjenlas marchar" y "salven a nuestras chicas".

Consultado por la AFP, el ministerio del Interior australiano señaló que "no podía comentar situaciones individuales".

Según Zaki Haidari, activista de Amnistía Internacional, las futbolistas corren el riesgo de ser perseguidas si son devueltas a su país.

"Es probable que algunas integrantes del equipo ya hayan visto a sus familias amenazadas", añadió a la AFP.

Consultada, la embajada de Irán en Australia no ha respondido.

Las iraníes debutaron en la Copa de Asia en 2022 en India y se convirtieron en heroínas nacionales en un país donde los derechos de las mujeres están severamente restringidos.