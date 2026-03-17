Sheinbaum abre la puerta para que México reciba los partidos de Irán en el Mundial

La ⁠presidenta Claudia Sheinbaum dijo este martes que México está dispuesto a acoger los partidos que Irán debería ⁠jugar en Estados Unidos ⁠en el marco del Mundial de fútbol que ambos países acogen junto con Canadá este año, si la FIFA así lo acuerda.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, dijo el lunes que está el organismo está en conversaciones con la FIFA para trasladar sus partidos de Estados Unidos a México debido a la preocupación por la seguridad de sus jugadores.

"México tiene relación con todos los países del mundo. Vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí informaríamos", dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa mañanera.

Consultada por un reportero sobre si México no tendría inconveniente en ⁠albergar esos partidos, respondió escuetamente: "Sí".

El ⁠presidente de Estados Unidos, ⁠Donald Trump, dijo la semana pasada que Irán era ⁠bienvenido a participar, pero apuntó que quizá no fuera apropiado que jugaran en Estados Unidos "por su propia vida y seguridad".

El Mundial, que dará comienzo el 11 de junio, se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, y está previsto que Irán dispute ⁠dos partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y uno en Seattle