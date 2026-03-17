Wall Street avanza moderadamente; mercado espera anuncio de la Reserva Federal

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con avances moderados la sesión de este martes. Las referencias subieron ante la falta de novedades sobre la guerra contra Irán y en un mercado en espera del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.10% a 46,993.26 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.25% a 6,716.09 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico ganó 0.47% en 22,479.53.

Si bien los precios del petróleo se mantiene altos ante recientes ataques a la infraestructura energética en diversas naciones de Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, la falta de una escalada bélica permitió al mercado ajustar posiciones en favor del riesgo.

Los inversionistas descuentan ampliamente que la Fed mantendrá sin cambios la tasa clave en su anuncio de mañana, por lo que la atención se centrará en la conferencia del presidente del banco central, Jerome Powell, y cualquier mención sobre los efectos de la guerra.

En el lado positivo de la jornada, las acciones de Delta Air Lines (+6.56%) y American Airlines (+3.53%) avanzaron después de que ambas elevaran sus previsiones de ingresos del trimestre, recuperando terreno tras las reacciones al avance de los precios del petróleo.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con ganancias. Destacó el avance de energía (+1.10%), seguido de consumo discrecional (+1.02%). En el Dow Jones, las acciones de IBM (+2.75%) y Walt Disney +1.66% encabezaron las ganancias.