Portaaviones de EU atracará temporalmente en ​Creta tras incendio durante operación contra Irán

Se prevé que el ⁠portaaviones estadounidense Gerald R. Ford, desplegado en operaciones contra Irán, atraque temporalmente en puerto tras un incendio a ⁠bordo, informaron el martes funcionarios estadounidenses, ⁠en el decimoctavo día de la guerra con Teherán.

El portaaviones, el más nuevo de Estados Unidos y el más grande del mundo, se encuentra actualmente en el mar Rojo. Se espera que se dirija temporalmente a la bahía de Souda, en la isla griega de Creta, indicaron los dos funcionarios.

El buque de guerra lleva nueve meses desplegado, incluyendo su participación en operaciones contra Venezuela en el Caribe antes de llegar a Oriente Medio. La duración del despliegue ha suscitado dudas sobre la moral de los marineros y la preparación del buque de guerra.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no precisaron cuánto tiempo se espera que el Ford permanezca en Creta.

Uno de los funcionarios dijo que casi 200 ⁠marineros recibieron atención médica por lesiones ⁠relacionadas con el humo por ⁠un incendio en la zona principal de lavandería del buque. ⁠Se tardó horas en controlar el incendio, que afectó a unas 100 literas.

Un miembro de la tripulación fue trasladado en avión desde el buque debido a sus lesiones, según el funcionario.

El New York Times fue el primero en informar sobre la magnitud de los daños a bordo ⁠del buque de guerra. El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.