Distribuidores de vehículos de Querétaro ven un difícil primer trimestre

Querétaro, Qro. Los distribuidores de vehículos estiman que el primer trimestre del año sea complicado, planteó la presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en Querétaro, Laura Rodríguez Miranda.

Aunque el primer tramo del año será lento, confió en que una vez que pase la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mejoren las perspectivas.

“Este año lo vemos igual de complicado (que 2025), yo creo que el primer trimestre seguirá complicado de acuerdo con las noticias que tenemos, aunque el secretario (de Economía) Marcelo Ebrard nos da buenas esperanzas de las negociaciones que ha hecho en Estados Unidos, (…) sigue un tema de choque entre Estados Unidos y los aranceles, (…) y nuestro sector es uno de los más afectados en ese tema”, compartió.

La continuidad del acuerdo comercial dará certidumbre al sector, el cual ha resentido desde el año pasado la política arancelaria de Estados Unidos.

“Esa sería nuestra certeza más inmediata que tenemos (el T-MEC), porque sabemos que Estados Unidos un día se levanta en blanco y otro en gris, eso afecta nuestro mercado”, pronunció.

Es así que el mayor reto de la industria, agregó, es tener certeza en la cadena de valor, además que la incertidumbre actual frena al mercado.

“El reto mayor es la certeza que debemos tener en toda la cadena de valor, porque cuando hay una contención de que la gente no quiere invertir su dinero y hacer compras por contener, que es el resultado de la incertidumbre, pues nuestro mercado se detiene y a su vez nosotros detenemos otros mercados, es un tema de cadena”, señaló.

En enero de este año se vendieron 2,912 vehículos en la entidad, lo que representó una caída anual de 2.3%; entre las 32 entidades federativas, Querétaro fue la décima con más ventas.

A lo largo del 2025 se comercializaron 36,831 vehículos en el estado, reflejando una reducción anual de 0.4 por ciento. La presidenta destacó que el sector cerró bien el 2025, pese a los desafíos que implicaron los aranceles de Estados Unidos.

“Nos fue bien si consideramos todo el reto que teníamos con el tema de ( el presidente Donald) Trump, Estados Unidos, aranceles y demás negociaciones, que hicieron que el sector se detuviera. (…) Hemos avanzado, seguimos con híbridos en el décimo lugar a nivel nacional, eso tendría que ver con la electromovilidad que el estado tiene a través de las agencias distribuidoras y sus puntos de carga”, señaló.

También destacó que la entidad se mantiene como el décimo mercado en la venta de vehículos híbridos y eléctricos, un segmento que -dijo- también se ha visto afectado.

La representante estatal de la AMDA previó que la incertidumbre siga sólo en el primer semestre del año y en la segunda mitad prevalezca un mejor escenario.