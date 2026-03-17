Tasas de Cetes operan mixtas a la espera de conocer la decisión de tasas la Fed

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) registraron operaron mixtos en la subasta de Banco de México (Banxico), con los inversionistas esperando a conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

La tasa de interés que paga el Cete a 28 días se ubicó en 6.81% manteniéndose sin cambios por segunda semana consecutiva, además, continua en niveles no vistos desde 2022. El monto colocado fue de 5,000 millones de pesos, y registró una demanda de 3.31 veces el monto colocado, mayor a la última subasta.

El rendimiento del Cete a 91 días se ubicó en 7.02%, marcando un retroceso marginal de 0.06% respecto a la subasta anterior, con esto el premio de este instrumento retrocede por segunda semana consecutiva. El monto colocado fue de 7,000 millones de pesos, mientras que la demanda de este instrumento fue de 3.99 veces lo ofertado.

Jonathan Heath, subgobernador de Banco de México, dijo que habría que mantener la tasa de interés sin cambios en la reunión del banco central de marzo, ante un panorama más complejo por el conflicto armado en Oriente Medio, que podría presionar la inflación al alza.

Contrario a las declaraciones de la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, quien dijo a finales de febrero que la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del banco central estaban valorando reanudar el recorte de la tasa en marzo.

Los participantes del mercado, al igual que los analistas, esperan que la Reserva Federal mantenga sin cambios su tasa de interés de referencia, en México el consenso anticipa un nuevo recorte a la tasa de referencia nacional de Banxico en la reunió del próximo 26 de marzo.

Se subastaron 9,000 millones de pesos correspondiente al Cete de 182 días, a una tasa de 7.25%, un aumento de 0.16% respecto a la última subasta, es el mayor incremento de la tasa desde la última subasta de diciembre de 2024, según analistas de Banco Base. El instrumento registró una demanda de 3.31 veces lo ofertado, mayor a la última colocación.

El rendimiento del Cete de 350 días se ubicó en 7.58%, un aumento de 0.37% respecto de la última subasta, y alcanzó su mayor nivel desde la segunda subasta de diciembre cuando se ubicó en 7.65 por ciento. El monto colocado fue por 18,700 millones de pesos y la demanda de este instrumento fue de 1.66 veces el monto colocado.

Además, se llevó a cabo la subasta de 9,000 millones de pesos del MBono a 30 años, con vencimiento en abril de 2055, a una tasa de 9.67%, un avance de 0.38 puntos porcentuales. Con esto, la tasa se ubica en su mayor nivel desde la primera subasta de julio del año pasado. Tuvo una demanda de 1.71 veces el monto colocado.

Se colocaron Udibonos a 3 años, con vencimiento en agosto de 2029, a una tasa de 4.33%, un aumento de 0.48 por ciento. El Monto colocado de este instrumento fue de 6,299.45 millones de pesos y registró una demanda de 2.39 veces lo ofertado.