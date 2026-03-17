Peso mexicano avanza levemente frente al dólar por menor aversión al riesgo en el mercado

El peso mexicano se apreció moderadamente frente al dólar en la sesión de este martes. La divisa local avanzó apoyada por la ausencia de noticias sobre la guerra contra Irán, mientras el mercado se preparaba para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

El tipo de cambio concluyó la jornada en 17.6645 unidades por dólar, con el dato oficial del Banco de México (Banxico). Contra la referencia de LSEG de ayer, de 17.6736 unidades (sin referencia oficial por feriado), la moneda ganó un marginal 0.05% inferior a un centavo.

El precio del dólar se movió en un rango con un máximo de 17.7394 unidades y un mínimo de 17.6116 unidades. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, bajaba 0.25% hasta 99.56 unidades.

"La ausencia de escaladas bélicas adicionales ha permitido que los inversionistas roten capital hacia activos de mayor beta, castigando ligeramente al dólar estadounidense como refugio", dijo en una nota Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos.

Los operadores se preparan para el anuncio que hará mañana la Fed; se espera ampliamente que mantenga la tasa de interés sin cambio y la atención del mercado estará principalmente en la conferencia de su presidente, Jerome Powell, y cualquier mención sobre la guerra.

"Si la Fed mantiene un tono firme, el peso podría tocar la resistencia de los 17.73 vista hoy; sin embargo, si persiste la desescalada en Oriente Medio, se proyecta que intente consolidar en el rango entre 17.60-17.65", explicó Felipe Mendoza, analista de EBC Financial Group.