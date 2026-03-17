Ataques de EU contra presuntas narcolanchas en el Caribe y Pacífico dejaron 157 muertos: Pentágono

El ⁠ejército de Estados Unidos ha abatido hasta ⁠la fecha a 157 presuntos miembros o afiliados de organizaciones narcotraficantes en 45 ataques contra embarcaciones dedicadas ⁠al tráfico de drogas en ⁠el hemisferio occidental, informó el martes un funcionario del Departamento de Defensa.

Desde septiembre de 2025, el ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

Estos ataques letales forman parte de una campaña más amplia que, según Washington, tiene como objetivo cortar el suministro de drogas ilegales. Expertos jurídicos y legisladores demócratas han cuestionado la legalidad de las acciones.

En una declaración escrita dirigida a legisladores, Joseph Humire, funcionario del Pentágono responsable de la defensa nacional y los asuntos de seguridad de las Américas, afirmó que hasta la fecha se habían destruido 47 "embarcaciones de narcotraficantes" en los ⁠ataques.

Humire señaló que los ⁠ataques habían tenido un ⁠impacto "significativo y profundo", incluyendo una reducción del 20% ⁠en el movimiento de embarcaciones de drogas en el Caribe y una reducción del 25% en el Pacífico Oriental.

Aunque Estados Unidos ha publicado videos en las redes sociales tras la mayoría de los ataques, ha facilitado pocos detalles adicionales, como el tipo de drogas ⁠que transportaban los buques, la cantidad o datos sobre los fallecidos.