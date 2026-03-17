Pemex confirma 5 muertos por incendio junto a refinería Olmeca

Al menos cinco personas murieron ⁠por un ⁠incendio junto a la refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos (Pemex) por aguas aceitosas que se habían desbordado y prendieron fuego, dijo el martes la empresa.

Entre los muertos por el incendio, que se dio en el exterior de la barda perimetral de la refinería, hay una trabajadora de Pemex, según un comunicado de la compañía.

Más temprano, la petrolera mexicana había informado que el incendio había sido sofocado tras ser detectado a primera hora de la mañana alrededor del muro que protegía un predio de almacenamiento de hidrocarburos.

Además, añadió que las instalaciones se encontraban "sin afectaciones y en condiciones operativas normales".

Según las primeras evaluaciones, el evento pudo originarse por la acumulación de posibles residuos de hidrocarburos derivada de las lluvias torrenciales e inundaciones registradas en la zona y su posterior ignición, cuyas causas se desconocen.

Olmeca fue ⁠construida e inaugurada durante el ⁠mandato del presidente Andrés ⁠Manuel López Obrador (2018-2024), antecesor y mentor de la actual mandataria, Claudia ⁠Sheinbaum, como parte de la estrategia del movimiento político al que ambos pertenecen para que México deje de depender de la importación de gasolina del extranjero.

La millonaria obra, cuyo precio más que duplicó el estimado originalmente, ha tenido muchas dificultades desde su inicio y para producir de ⁠manera estable las cantidades prometidas cuando fue inaugurado en 2022.