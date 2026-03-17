Arranca Operativo Semana Santa 2026 en la zona sur

Se redoblan acciones de seguridad, vigilancia y orientación a visitantes y turistas

Tampico, Tamaulipas.- Al concentrarse en la zona sur del estado los destinos de playa más frecuentados durante el próximo periodo vacacional, la Delegación Regional Zona Sur de la Guardia Estatal inició formalmente el Operativo Semana Santa 2026.

Esta delegación que integra las coordinaciones municipales de Tampico, Altamira y Ciudad Madero, identificó las vías más utilizadas para el tránsito vehicular durante los días de asueto, con la finalidad de distribuir el estado de fuerza con acciones de proximidad, vigilancia y orientación a automovilistas en el marco del Operativo “Héroes Paisanos”.

A partir de esta fecha y hasta el 18 de abril, se intensificarán las acciones de vigilancia en las tres coordinaciones municipales, dos estaciones seguras y un destacamento de Tránsito Estatal en lugares como el faro, el corredor urbano Luis Donaldo Colosio, la Carretera Estatal 114 Morón-Aldama y la zona norte que conecta a Villa Cuauhtémoc con el centro de Altamira.

Además de brindar asistencia a conductores, se promoverá la cultura vial y respeto a los señalamientos con el objetivo de prevenir accidentes; también, se mantendrá la vigilancia en zonas turísticas naturales a través del Agrupamiento Montado de la Guardia Estatal, garantizando una respuesta inmediata ante emergencias.