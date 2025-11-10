Pachuca cesa a ‘Jimmy’ Lozano a 10 días del Play-In

Los Tuzos del Pachuca sorprendieron al destituir a su director técnico, Jaime Lozano, cuando todavía se encuentran con posibilidades de disputar el título del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El anuncio ocurrió la tarde de este lunes 10 de noviembre, a menos de 24 horas de haber disputado su último partido de fase regular, en el que perdieron 1-0 en visita a Santos Laguna.

A pesar de la derrota, los Tuzos avanzaron a la fase final, calificando al Play-In desde el noveno puesto de la tabla general.

Eso les garantiza al menos un partido más en este torneo, que será el jueves 20 de noviembre contra Pumas, décimo de la clasificación. Si Pachuca logra imponerse como local, en el estadio Hidalgo, disputará otro partido en busca del octavo y último boleto a la Liguilla del Apertura 2025.

Pero todos esos escenarios ya no incluyen a ‘Jimmy’ Lozano: “El club informa que, tras un diálogo abierto y en común acuerdo, Jaime y nuestra institución han decidido dar por concluida su etapa juntos”, informaron los Tuzos en comunicado oficial.

Lozano tomó las riendas del equipo hidalguense este verano y se despide, en menos de seis meses, con registro de 24 partidos, en los cuales consiguió ocho triunfos cuatro empates y 12 derrotas. También firmó 32 goles a favor y 38 en contra.

“Agradecemos profundamente el tiempo que dedicó al proyecto y el esfuerzo que entregó día a día para representar nuestros valores dentro y fuera de la cancha. Jaime es, ante todo, un hombre íntegro, un profesional de primer nivel y una persona cuya calidad humana dejó huella en el club”, agregó el comunicado.

La era de Lozano comenzó en el Mundial de Clubes, que este verano vivió su primera edición con 32 participantes.

Pachuca perdió sus tres partidos en primera ronda: 1-2 contra Red Bull Salzburgo (Austria), 1-3 contra Real Madrid (España) y 0-2 ante Al Hilal (Arabia Saudita). Fue último del Grupo H y finalizó en el top 5 de los peores equipos del torneo. Sólo Urawa Red Diamonds (Japón) y Wydad Casablanca (Marruecos) estuvieron detrás por diferencia de goles.

Sin embargo, la directiva que encabeza Armando Martínez (hermano de Jesús Martínez, propietario de Grupo Pachuca), decidió refrendar a ‘Jimmy’ para el segundo semestre de 2025, en el que no sólo estarían en disputa el torneo Apertura 2025 de Liga MX, sino la Leagues Cup contra rivales de Estados Unidos (MLS).

Pachuca superó la fase de grupos en dicho torneo internacional con victorias sobre San Diego FC (3-2) y Houston Dynamo (2-1), a pesar de la derrota (3-5) ante Los Ángeles FC. Pero fue eliminado en cuartos de final tras caer (1-2) con Los Ángeles Galaxy.

En el torneo mexicano, las cosas parecían ir viento en popa. Tuvieron 100% de efectividad en las primeras cuatro jornadas e incluso estuvieron tres semanas seguidas en el liderato.

Pero tras regresar de la Leagues Cup, Pachuca consiguió apenas dos victorias (2-1 sobre Atlético de San Luis y 0-1 sobre Necaxa) en 12 partidos del Apertura 2025.

De ser líderes en la Jornada 5, los Tuzos cayeron al noveno puesto en el cierre de fase regular. Si bien mantuvieron el pase a postemporada, sólo les alcanzó para el Play-In y no entre los mejores puestos, que son el séptimo y octavo.

Al ser noveno, el triunfo en casa en el primer partido del Play-In no le asegura a Pachuca avanzar de manera directa a Liguilla. Sólo lo calificaría a una segunda eliminatoria, ya como visitante, ante el perdedor entre Tijuana y Bravos de Juárez.

Este fue el quinto empleo de Lozano como entrenador, después de haber pasado por Querétaro y Necaxa en Liga MX, además de la Selección Mexicana Sub 23 y absoluta. Su único título con clubes es la Supercopa México 2017 con Gallos Blancos.

Pachuca añadió en su comunicado que, “en próximas horas”, revelará quién será el director técnico que reemplace al ‘Jimmy’ y que tendrá menos de 10 días para preparar la participación en el Play-In recibiendo a Pumas.