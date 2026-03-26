Carecen de policía, 516 municipios en la República

La organización Causa en Común alertó sobre el deterioro estructural de las corporaciones policiales en el país, al señalar que operan en condiciones de abandono, precariedad laboral y falta de un modelo institucional claro, de acuerdo con su informe “Las policías en México: el drama de un retraso crónico”.

El documento sostuvo que en el país no existe un modelo policial definido, lo que ha derivado en que las corporaciones subsistan entre limitaciones presupuestales y la presión de la violencia criminal.

Además, la situación financiera de las policías locales se ha visto severamente afectada por decisiones presupuestales federales, particularmente tras la eliminación en 2021 del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el cual destinaba recursos cruciales a los municipios.

Por otro lado, se indicó que en 2023 se creó el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp), sin embargo éste apenas representa una cuarta parte de lo que fue el Fortaseg, lo que dejó a las corporaciones municipales en una situación de precariedad extrema. Para el año 2026, mientras al Fofisp se le asignaron poco más de 1,166 millones de pesos, el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas ascendió a más de 236,679 millones de pesos.

En cuanto al estado de fuerza, el informe resalta la imposibilidad de contar con un conteo actualizado y confiable, ya que muchas autoridades clasifican esta información como reservada. Sin embargo, datos del Inegi al cierre de 2024 registran 120,359 policías estatales y 154,986 municipales, esta última cifra, la más baja reportada desde 2010.

También, se documentó que al menos 516 municipios en México, el 21% del total nacional, no cuentan con una corporación policial formalmente constituida. Según la ONG esta escasez se agrava con la falta de sistemas de carrera funcionales; se ejemplificó que 21 de las 32 policías estatales carecen de catálogos de puestos actualizados y procedimientos de promoción claros.

Equipamiento

Causa en Común indicó que las condiciones laborales y de equipamiento también reflejaron un panorama crítico para los agentes en activo. Mientras que el salario mínimo necesario estimado es de 16,668 pesos netos mensuales, el 55% de los policías municipales percibe menos de 15,000 pesos. En el rubro de equipamiento, sólo el 32% de los policías municipales cuenta con chalecos antibalas y apenas el 24% dispone de armas de fuego.

Se afirmó que esto tiene consecuencias mortales, pues entre octubre de 2024 y febrero de 2026 se registraron al menos 517 agentes de seguridad pública asesinados.