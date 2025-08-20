Miami ganó choque de economías top en Leagues Cup

Dos penales condenaron a Tigres a la eliminación en cuartos de final de la Leagues Cup 2025. Luis Suárez los ejecutó de manera correcta para darle la victoria a Inter de Miami por 2-1, a pesar de la ausencia de Lionel Messi.

Javier Aquino fue el gran villano para Tigres, ya que cometió los dos penales al tocar el balón con la mano dentro del área. El primero fue al minuto 23 y el segundo al 89, cortando las ilusiones de remontada de su equipo, que había empatado al 67’ por cuenta de Ángel Correa.

De esta forma, Inter de Miami disputará las semifinales de Leagues Cup por segunda ocasión en su historia. La primera fue en 2023, en la que incluso se quedó con el título.

En el partido contra Tigres, en el Chase Field, destacó que logró la victoria pese a que no contó con su máxima estrella, el argentino Messi, quien sigue reconvaleciendo de una lesión muscular desde principios de agosto.

Pero sus otras ex estrellas europeas, como Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Rodrigo De Paul, sí vieron acción. Suárez fue el encargado de convertir en goles las desatinadas manos de Javier Aquino para sellar el triunfo.

Tigres sigue sin ser protagonista en Leagues Cup. En las ediciones anteriores, con formato de fase de grupos y eliminación directa a partir de dieciseisavos de final, fue eliminado en octavos por Monterrey (2023) y New York City FC (2024).

Ahora deberá concentrarse en la Liga MX. Su próximo partido será el sábado, visitando a Mazatlán en la Jornada 6 del torneo Apertura 2025. El fin de semana pasado perdieron contra América, pero siguen en puestos de Liguilla directa.

Economía detrás del duelo

Este fue uno de los choques más atractivos de la Leagues Cup, no sólo por los jugadores de jerarquía internacional que aparecieron en cancha, sino por su valor económico.

Ambos integran el top 5 de plantillas más valiosas entre los 36 participantes de esta edición: Inter es segundo con 82.18 millones de euros y Tigres es quinto con 70.95 millones, de acuerdo con el sitio especializado, Transfermarkt.

Los otros integrantes del top 5 son América (108.5), Cruz Azul (81.3) y Toluca (73.7), pero Águilas y Cementeros no superaron la primera ronda.

De antemano, Tigres e Inter de Miami dominan sus respectivas competencias nacionales, Liga MX y MLS, en valores de plantillas. Esto se debe a su constante filosofía de contratar jugadores de abolengo internacional. Curiosamente los más destacados por bando, André-Pierre Gignac y Lionel Messi, no jugaron de inicio en cuartos de final en Leagues Cup (Gignac entró en los últimos minutos del segundo tiempo).

En Liga MX, Tigres ocupa el cuarto lugar de plantillas más caras en el actual torneo Apertura 2025, detrás de América, Cruz Azul y Toluca.

En MLS, Inter de Miami está en la cima, por encima de Atlanta United (64.53 millones de euros), Los Ángeles FC (62.78) y Los Ángeles Galaxy (62.1), siendo este último el vigente campeón.

También, entre ambos poseen a tres de los 10 jugadores más valiosos de esta Leagues Cup: Rodrigo De Paul es el primero con 25 millones de euros y Lionel Messi, su compañero en Miami, es cuarto con 18 millones. Por parte de Tigres está Ángel Correa en el décimo puesto con 10 millones.

Ninguno de estos equipos es protagonista en el historial de fichajes más caros de sus respectivas ligas. La estrategia más clara se ve con Inter, quien fichó a sus máximas estrellas de forma gratuita o con préstamos: Messi, Suárez, Busquets, Alba y recientemente De Paul.

El fichaje más caro en la historia de Tigres es Fernando Gorriarán, uno de sus actuales capitanes, por 12.2 millones de euros en 2022. De hecho, es la quinta transferencia más alta para la Liga MX, según Transfermarkt.

Otros aspectos que destacan en su frente a frente extra cancha es que la indumentaria de ambos está a cargo de Adidas, líder mundial en ese rubro. Sin embargo, Miami cuenta con siete patrocinadores, mientras que Tigres tiene más de 30 marcas en su sitio oficial.

El choque de economías top en esta Leagues Cup fue para Inter de Miami, que espera recuperar a Lionel Messi para las semifinales contra el vencedor de la serie entre Toluca y Orlando City. Las semifinales se disputarán entre el 26 y 27 de agosto.