El Plan B trunco

El Ejecutivo propuso la Revocación de Mandato a la mitad del sexenio y la reducción de los privilegios de la alta burocracia. El Legislativo sancionó con prisa sobre esos temas antes del feriado por la Semana Santa.

La mayoría oficialista siguió la línea trazada desde Palacio Nacional. Y de madrugada, aprobaron la reforma sobre las “pensiones doradas” en San Lázaro, mientras que en el Senado de la República hubo un respaldo diferenciado al “Plan B” de la reforma electoral.

La minuta que llegará a la Cámara de Diputados no tendrá la Revocación de Mandato, como había pronosticado en la víspera Ricardo Monreal Ávila. Una votación sin sorpresas, salvo la beligerancia alcanzado en algunos periodos del debate parlamentario, lo que obligó a la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, a exhortos polizones. “No voy a permitir groserías y vulgaridades. Quiero se respeten a sí mismos y se hagan respetar”, conminaba, “no podemos permitir que el nivel se rebaje al nivel que ustedes quieren”.

Al arranque de la sesión vespertina, al recinto legislativo habían acudido 124 senadores. Las especulaciones sobre los motivos de la ausencia de los senadores Karen Castrejón y Manuel Velasco —integrantes de la directiva nacional del Partido Verde, y de su colega Luis Armando Melgar— corrieron con fuerza, por el escenario ominoso para la coalición oficialista.

A las 19:00 horas, en el salón de plenos estaban los 128 senadores. La bancada morenista tuvo que hacer ajustes temporales: El coahuilense Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del SNTE, prefirió tramitar una licencia de dos días que votar en contra de la iniciativa presidencial. Igual, Miguel Ángel Yunes Márquez (su papá regresó a su escaño, por segunda vez en menos de un mes) y Yeidckol Polevnsky, actualmente adherida a la bancada laborista.

Sin sorpresas, en el posicionamiento sobre el dictamen Alberto Anaya anunció el voto a favor, en lo general, pero reiteró que no iría con la propuesta de permitir una consulta de Revocación de Mandato, concurrente con los comicios federales del 2027.

“Nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”, decretó el legislador neoleonés. Aunque anteriormente había expresado la lealtad del PT a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estaremos con ella hasta el 2030”, insistió, “a quienes pensaban que nuestra coalición podía tener algunas grietas y ver el inicio de una división, le decimos: se equivocan. La coalición que permitió que Claudia Sheinbaum llegara al poder está más firme que nunca. Hoy más que nunca necesitamos la unidad para enfrentar las amenazas externas e internas”.

Efectos secundarios

NITIDEZ. A 85 días de la inauguración del Mundial FIFA 2026, Ipsos acaba de publicar los resultados de un estudio que confirma: 7 de cada 10 mexicanos están a favor de que México sea una de las sedes mundialistas y coinciden con que este evento internacional es una oportunidad para mostrar lo mejor de nuestro país. En cuanto a temas de seguridad, el 56% se siente preocupado por la realización de este evento en México debido al narcotráfico y un 46% cree que el conflicto bélico entre Israel, Irán y Estados Unidos puede afectar su realización. Entre las principales preocupaciones de los mexicanos, además del narcotráfico, destacan el aumento de precios (65%), el uso excesivo de recursos públicos y la inseguridad para los visitantes extranjeros (54%), así como el tráfico (51%) y la percepción negativa del país (45%).