Sector pesquero prevé pérdidas ante derrame

El Gobierno de México informó que mantiene un despliegue interinstitucional para atender la presencia de hidrocarburos detectada en zonas costeras del Golfo de México, particularmente en Veracruz y Tabasco, donde se han intensificado labores de limpieza, apoyo a comunidades y la investigación para determinar el origen del contaminante.

Mientras que organizaciones advirtieron que existe una grave falta de información oficial y una respuesta tardía por parte del gobierno federal frente al derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, lo que podría agravar los impactos ambientales, sociales y económicos en la región.

A través de un comunicado, las autoridades indicaron que entre las acciones de limpieza y saneamiento, brigadas interinstitucionales recolectaron alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo en más de 165 kilómetros de litoral, en zonas cercanas a los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, así como en Dos Bocas, Tabasco.

Según se indicó, las labores incluyeron recolección manual, instalación de barreras de contención y uso de materiales especializados para evitar la dispersión del hidrocarburo hacia ecosistemas sensibles como manglares.

Falta de información

En entrevista, la directora ejecutiva de Oceana en México, Renata Terrazas, señaló que “la única información oficial que tenemos es un reconocimiento de la existencia de un derrame, pero sin información sobre el origen (…) la información oficial es muy poca”.

La especialista subrayó que los impactos de los derrames petroleros no se limitan a imágenes visibles de animales cubiertos de crudo, sino que generan afectaciones profundas y prolongadas en los ecosistemas marinos.

Recordó que tras el derrame de 2010 en el Golfo de México —referente internacional—, los efectos en especies como delfines se extendieron por generaciones, lo que afectó sus ciclos reproductivos. “Los impactos negativos (…) a veces son a meses, años o décadas”, advirtió.

Además, señaló que en México no existen estudios suficientes para dimensionar los daños actuales, particularmente en arrecifes de coral, los cuales ya enfrentan presiones por el cambio climático.

En el ámbito económico, Terrazas alertó que el derrame ocurre previo a Semana Santa, una de las temporadas de mayor consumo de pescados y mariscos en el país.

Aunque no existe una cuantificación oficial de las pérdidas, estimó que el impacto será severo para las comunidades costeras, debido a la caída del turismo y la posible afectación en la comercialización de productos pesqueros.