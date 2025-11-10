América-Chivas y Cruz Azul-Tigres: semifinalistas de calibre goleador

Las goleadas fueron clave para los pases a las semifinales del Apertura 2025. Curioso, pero en las vueltas de cuartos de final, América y Cruz Azul colgaron en sus marcadores cinco goles, ante Rayadas y Tuzas, respectivamente. Dos semifinales se jugarán entonces en la CDMX.

El club América Femenil espera ahora a las Chivas, un clásico del fútbol. Las Águilas llegarán con un pasaporte de 6-1 en el marcador global, mismo que dejó indefensas a las Rayadas, que están irreconocibles a la versión de los cuatro títulos. El América ha hecho del Estadio Ciudad de los Deportes una fortaleza, que padeció el equipo del entrenador Leonardo Álvarez. Las Rayadas perdieron peso en la cancha tras la expulsión de la defensa Daniela Monroy al minuto 49.

"Duele, es un equipo que está acostumbrado a estar en finales”, comentó el entrenador tras la eliminación.

La goleada se consumó con el doblete de Scarlett Camberos (27’, 47’) y los tantos de Kiana Palacios (40’), Bruna Vilamala (65’) y Alondra Cabanillas (88’). La celebración se redondeó con el anuncio local de las renovaciones de Irene Guerrero e Itzel Velasco, además de que Scarlett sumó 50 goles vistiendo el jersey amarillo.

"Ojalá que el futbol nos devuelva cosas que creo que nos debe (...) Ya quisiera ver a otros equipos con bajas de hasta 10 jugadoras. Es el primer partido que tenemos una convocatoria de 20 jugadoras de primera división", dijo post partido Ángel Villacampa, que firma su séptima semifinal consecutiva desde que dirige al club.

Las Águilas siguen su camino en busca de su tercer título de liga (Apertura 2018, Clausura 2023) y jugarán su décima tercera semifinal. Su próximo rival son las Chivas.

El torneo pasado, las azulcrema cayeron en la Final y Tuzas levantó la Copa. Pero se acabó la magia para Pachuca, que justo acaba de ser eliminada por el Cruz Azul femenil, en una victoria histórica en esta etapa. La Máquina goleó a las campeonas del torneo pasado en el estadio Hidalgo, donde dejaron el marcador 5-0 con goles Deneisha Blackwood, Aerial Chavarin, Yaneisy Rodriguez, Daniela Calderon y Ana Martinez. Tigres será el rival de La Máquina.

RESULTADOS DE VUELTAS DE CUARTOS DE FINAL:

Pachuca 0-5 Cruz Azul (2-6 marcador global)

Tigres 0-0 FC Juárez (1-0 marcador global)

América 5-0 Rayadas (6-1 marcador global)

Toluca 0-2 Chivas (2-5 marcador global)-

CRUCES DE SEMIFINALES A2025: