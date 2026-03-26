Secretaría Anticorrupción veta a proveedores por información falsa

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la inhabilitación de dos empresas proveedoras del gobierno federal por proporcionar información falsa en procesos de contratación pública, como parte de acciones para reforzar la integridad en las compras gubernamentales.

A través de los Órganos Internos de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se sancionó a las empresas Gas Azul de Nogales, S.A. de C.V. y Servicios de Limpieza Inmobiliaria y Urbana, S. de R.L. de C.V., respectivamente, con multas económicas e inhabilitación por tres meses para participar en contrataciones con la Administración Pública Federal.

En el primer caso, Gas Azul de Nogales fue multada con 183,308 pesos tras detectarse que presentó documentación falsa durante su participación en una licitación para el suministro de combustibles. Entre las irregularidades se encuentran certificados de calibración de vehículos, un dictamen de inspección, un informe de evaluación y facturas apócrifas. La sanción fue notificada el pasado 3 de marzo.

Por su parte, Servicios de Limpieza Inmobiliaria y Urbana recibió una multa de 158,396 pesos por proporcionar información falsa en un procedimiento de contratación para servicios de limpieza en instalaciones de la Semarnat, incluyendo oficinas en la Ciudad de México y Mérida. La irregularidad estuvo relacionada con documentación sobre planes de manejo de residuos. La notificación se realizó el 17 de marzo.

Mediante una comunicación oficial de la dependencia federal, se indicó que las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y ambas empresas fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide celebrar nuevos contratos con el gobierno federal durante el periodo de inhabilitación.

Además, la secretaría mencionada señaló que las medidas se aplicaron conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas, además de que las empresas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones.