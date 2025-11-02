Chivas rebasa a Pachuca por la Liguilla directa

Chivas está a un punto de cerrar la lista de boletos directos a la Liguilla del torneo Apertura 2025 de Liga MX y regresar a cuartos de final.

El equipo dirigido por Gabriel Milito derrotó 0-1 a Pachuca en el estadio Hidalgo y con eso llegó a 26 puntos para mantenerse en el sexto lugar de la tabla general, recordando que los primeros cinco (Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey) ya tienen asegurado el boleto a la Liguilla.

Armando ‘Hormiga’ González, uno de los tres líderes de goleo del actual certamen, concretó la anotación de la victoria con un potente disparo de zurda desde fuera del área al minuto 71, dejando sin oportunidad al portero Carlos Moreno.

Con esta anotación, la ‘Hormiga’ empató con 11 al portugués Paulinho (Toluca) y al italiano Joao Pedro (Atlético de San Luis) en la cima de la tabla de goleadores del Apertura 2025, a falta de una jornada para concluir la fase regular.

El Deportivo Guadalajara refrendó su gran momento, a pesar de la expulsión de Luis Romo al minuto 73, ya que ha ganado seis de sus últimos siete partidos en Liga MX, incluyendo la goliza (4-1) en el Clásico Tapatío de la semana anterior.

Eso le ha permitido soñar con calificar a su primera Liguilla directa después de tres torneos, ya que el último antecedente fue en el Clausura 2024, bajo la dirección técnica de Fernando Gago, cuando finalizaron en el sexto lugar de la tabla y llegaron hasta semifinales (echaron a Toluca en cuartos de final y luego fueron eliminados por América).

Chivas llegó a ser antepenúltimo de la tabla en las primeras cinco jornadas del Apertura 2025, pero su racha positiva, que agrupa triunfos sobre Necaxa (3-1), Puebla (2-0), Pumas (2-1), Mazatlán (2-0), Atlas (4-1) y Pachuca (1-0), lo mantiene en el top 6 en el cierre del torneo.

El partido contra Pachuca era crucial para las aspiraciones de avanzar directamente a cuartos de final, ya que sólo había un punto de diferencia entre ambos antes de su cruce en la Jornada 16.

Ahora los Tuzos, dirigidos por Jaime Lozano, se estancaron en 22 unidades y ya sólo pueden aspirar a calificar a la Liguilla por la vía del Play-In.

De hecho, sólo un equipo podría arrebatarle a Chivas el último boleto directo a Liguilla: Bravos de Juárez, que cerró la Jornada 16 con 23 puntos, luego de vencer 1-2 a Atlético de San Luis en calidad de visitante.

Los de Chihuahua tendrían que vencer a Querétaro y esperar a que Chivas pierda contra Monterrey en la Jornada 17 para asegurar el sexto puesto de la tabla general. Sin embargo, también deben tomar en cuenta que hay una diferencia de goles de +5 en favor de Guadalajara.

Eso quiere decir que a Chivas le sería suficiente con empatar ante Rayados el próximo sábado en el estadio Akron para asegurar su pase a cuartos de final, pues con 27 puntos ya sería inalcanzable para Bravos.

Lo que ya es un hecho es que Guadalajara jugaría la ida de los cuartos de final como local y la vuelta como visitante, pues ya no aspira a meterse entre los primeros cuatro puestos de la tabla. Monterrey, que ahora está en quinto, tiene 31 unidades.

Matemáticamente, sólo hay tres equipos que ya perdieron toda posibilidad de avanzar al menos al Play-In del Apertura 2025 después de la Jornada 16: Mazatlán, León y Puebla.

Sin embargo, ya sólo queda una vacante en disputa en dicha instancia del repechaje, que pertenece a quienes finalicen en los puestos 7, 8, 9 y 10 de la tabla general.

Después de los resultados de la Jornada 16, Chivas, Bravos, Pachuca y Tijuana ya aseguraron al menos un boleto a Play-In, que se agregan a los cinco que ya están calificados a cuartos de final: Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey.

La Jornada 17 significará la última posibilidad para que Pumas, Santos, Atlas, Querétaro, Atlético de San Luis o Necaxa puedan colarse al décimo lugar de la tabla y, consecuentemente, al Play-In.

El Play-In se instauró en el torneo Apertura 2023 y consiste en tres partidos. En los primeros se enfrentan el séptimo de la tabla contra el octavo y el noveno contra el décimo.

El ganador del séptimo contra octavo avanza directamente a cuartos de final, mientras que el perdedor tiene una segunda oportunidad contra el ganador del noveno contra el décimo.

LIGUILLA DIRECTA DEL APERTURA 2025 (HASTA LA JORNADA 16):